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Демонтируют кафе, ремонтируют «Гриль»

Строительство     29     0     вс, 10.12.2017 - 20:31
Сергей Гор
Спецкорр
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Сделаем Дубну красивой

Стоит ли удивляться строительному шуму в Парке семейного отдыха на Большой Волге, когда кругом этого райского уголка идёт непрерывные строительные работы? Оказывается, иногда стоит. 

Минувшим воскресеньем в привычном уже тарахтенье техники мостостроителей и весёлых детских криках на горке, можно было разобрать грохот демонтажа. Выяснилось, что рабочие ломают летнее кафе на берегу озера. По словам одного из них, ломают не для того чтобы привести в порядок, а для того, чтобы «снести». Жаль, очень уютное было кафе и находилось в самом подходящем для отдыха месте.

На набережной Волги тоже не без шума стройки. С крыши «Гриля» по специальным трубопроводам с грохотом летит прямо в контейнер строительный мусор. Опять же один из строителей заверил, что в «будущем году здесь будет красиво».

 

#Gorkino

Источник: 
СпецКорр Дубна ру Сергей Гор
РемонтируемДубну