Демонтируют кафе, ремонтируют «Гриль»

Стоит ли удивляться строительному шуму в Парке семейного отдыха на Большой Волге, когда кругом этого райского уголка идёт непрерывные строительные работы? Оказывается, иногда стоит.

Минувшим воскресеньем в привычном уже тарахтенье техники мостостроителей и весёлых детских криках на горке, можно было разобрать грохот демонтажа. Выяснилось, что рабочие ломают летнее кафе на берегу озера. По словам одного из них, ломают не для того чтобы привести в порядок, а для того, чтобы «снести». Жаль, очень уютное было кафе и находилось в самом подходящем для отдыха месте.

На набережной Волги тоже не без шума стройки. С крыши «Гриля» по специальным трубопроводам с грохотом летит прямо в контейнер строительный мусор. Опять же один из строителей заверил, что в «будущем году здесь будет красиво».