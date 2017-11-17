В прошедшие выходные, 12 ноября 2017 г., в спортивном комплексе "Волна" состоялся традиционный межрегиональный открытый турнир по художественной гимнастике “Жемчужина - 2017”. Турнир проводится в нашем городе уже в пятый раз. В этом году в нем приняло участие около 100 гимнасток. Участницы получили очередной уникальный опыт, а зрители - незабываемые впечатления.

В организации этого турнира активное участие ежегодно принимают Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города, администрация и тренерско-преподавательский состав МАУ ДО ДЮСШ «Дубна». Огромную поддержку оказали родители спортсменок! Их энергия буквально передавалась не только участницам, но и их родителям, а также организаторам турнира.

Отдельная благодарность МАУ ДО «Спортивная школа «Волна» в лице ее директора П.А. Проха за предоставленный зал спортивного комплекса для проведения турнира.

Поздравляем дубненских гимнасток: Октябрьская Анжелика, Дёмина Вероника, Дмитриева Алина, Донец Алиса, Рамазанова Инна, занявших первые места в своих группах. Тренеры: Агапова И., Маркова Н.