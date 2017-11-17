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Соглашение со Сбербанком подписано

Администрация     66     0     пт, 17.11.2017 - 13:54
Сергей Гор
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 Документ устанавливает порядок взаимодействия сторон  по решению приоритетных задач на территории  Дубны

Исполняющий обязанности руководителя Администрации города Дубны Максим Николаевич Данилов подписал с Управляющим Северного Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» Сергеем Игоревичем Ганиевым Соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на:

          кредитование и финансирование различных проектов, реализуемых в интересах Администрации города Дубны Московской области в целях поддержки отраслей материального производства;

          совершенствование взаимодействия в инвестиционной сфере;

          эффективное использование инвестиционного потенциала города Дубны Московской области;

          обеспечение организаций и населения города Дубны  Московской области широким спектром высококачественных банковских услуг;

          реализацию проектов государственно-частного партнерства.

         Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по решению приоритетных задач на территории г. Дубны Московской области, обеспечивающих мобилизацию материальных и интеллектуальных ресурсов, в целях развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, а также по участию Сторон в программах социально-экономического развития г. Дубны Московской области.
На встрече руководства Северного Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» с представителями администрации Дубны и руководителями ведущих предприятий были представлены схема работы банка, опыт взаимодействия с государственными и бизнес-структурами, новые формы работы, банковские продукты. 
Исполняющий обязанности руководителя Администрации города Дубны Максим Николаевич Данилов заявил, что подобные "банковские дни" в Дубне необходимо сделать регулярными. 

Источник: 
Администрация Дубны
Администрация