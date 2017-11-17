Соглашение со Сбербанком подписано

Исполняющий обязанности руководителя Администрации города Дубны Максим Николаевич Данилов подписал с Управляющим Северного Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» Сергеем Игоревичем Ганиевым Соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на:

кредитование и финансирование различных проектов, реализуемых в интересах Администрации города Дубны Московской области в целях поддержки отраслей материального производства;

совершенствование взаимодействия в инвестиционной сфере;

эффективное использование инвестиционного потенциала города Дубны Московской области;

обеспечение организаций и населения города Дубны Московской области широким спектром высококачественных банковских услуг;

реализацию проектов государственно-частного партнерства.

Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по решению приоритетных задач на территории г. Дубны Московской области, обеспечивающих мобилизацию материальных и интеллектуальных ресурсов, в целях развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, а также по участию Сторон в программах социально-экономического развития г. Дубны Московской области.

На встрече руководства Северного Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» с представителями администрации Дубны и руководителями ведущих предприятий были представлены схема работы банка, опыт взаимодействия с государственными и бизнес-структурами, новые формы работы, банковские продукты.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации города Дубны Максим Николаевич Данилов заявил, что подобные "банковские дни" в Дубне необходимо сделать регулярными.