Разобраться в причинах отставания от графика капремонта

16 ноября в Московской областной Думе состоялось заседание фракции «Единая Россия»

Руководитель фракции Игорь Брынцалов подвел итоги одного из приоритетных направлений работы депутатов – контроль над выполнением капремонта домов.

«На депутатском контроле находится 3 163 дома, ремонт которых планируется завершить в 2017 – 2018 годах: 1778 домов в текущем году и 1385 – в 2018 году», – рассказал Игорь Брынцалов. При анализе проведенных депутатами мероприятий выявлено, что по состоянию на 1 ноября объем работ по капитальному ремонту МКД выполнен на 54% (632 дома из 1778).

«В настоящее время работы по многим объектам завершаются. Приемка домов, в которых завершился капитальный ремонт, проводится в ежедневном режиме», – подчеркнул руководитель фракции. Он поручил депутатам обратить особое внимание на муниципалитеты, в которых выявлены проблемы – это Дмитровский и Талдомский районы, а также город Серпухов. Также Игорь Брынцалов поручил разобраться профильному Комитету Думы в ситуации и при необходимости инициировать его вынесение на заседание парламента в формате «Часа Правительства».

Кроме того, было озвучено, что в текущем году в плане строительства и ремонта объектов здравоохранения состоит 100 учреждений. «В ноябре – декабре текущего года эти объекты должны быть введены в эксплуатацию. Прошу держать на контроле», – сказал Игорь Брынцалов.

Говоря о задачах на предстоящую неделю, он особо отметил тему ремонта подъездов. «Надо завершить инспектирование объектов ремонта, встретиться и узнать мнение, пожелания и критические замечания жителей отремонтированных подъездов», – сказал руководитель фракции.

В конце заседания депутаты обсудили повестку 36 заседания Думы.