Центральной улицей посёлка Большая Волга считалась Первомайская, о которой уже был материал на портале Дубна РУ. На этой улице стоял клуб «Маяк», здесь был промтоварный и хозяйственный магазин водников, мужская и женская баня, напротив которой стоял продовольственный магазин, за которым заканчивалась Первомайская и начинался частный сектор с его улочками и переулками. Конечно, в распутицу грунтовые дороги этих улочек были далеки от понятия благоустроенности. Но весной, когда расцветали сады, летом, когда дома со своими приусадебными участками утопали в густой зелени или те же улочки зимой с белоснежными сугробами и столбами дыма из печных труб в полной мере олицетворяли собой понятие малой родины.

Между улицами Первомайской и Правды (т.е. в самом центре поселения) находилась контора ВРГС. В этом, одном из первых, появившихся в период строительства канала Москва-Волга двухэтажном здании, умещалась чуть ли не всё социальное-культурное достояние посёлка Большая Волга. На втором этаже, кроме кабинетов руководства головным узлом канала (каковым был и остаётся до сих пор ВРГС) находилась, например, библиотека с очень приличным книжным фондом. Первый этаж занимали: аптека, почта, парикмахерская. В самом начале строительства РМЗ или «радиозавода» (как позже выяснилось НИИ «Атолла») на этом этаже были кабинеты с табличками на дверях начальника этого объекта Н.М. Пугачёва и главного инженера Н.Г. Беличенко. Напротив фасадной части конторы был небольшой сквер с газетным киоском.

Всего этого на Большой Волге, если не считать здания бани и четырёх, каким-то чудом сохранившихся двухэтажных домов, здесь больше нет. А есть проспект академика Боголюбова, который от вокзала Большая Волга, «поглотив» Первомайскую и часть улицы Московской «на земле» (на ноябрь 2017г) как-то незаметно протянулся до пересечения с улицей Интернациональной на Чёрной речке. Далее, судя по табличкам идёт улица Дачная. Правда, на картах в «виртуальном пространстве» проспект Боголюбова упирается в железнодорожный переезд ветки Москва-Дубна в районе бывшего ОРСа. Скорее всего, в недалёком будущем именно так и будет.

Нет нужды сейчас рассказывать о том, что есть на месте этих бывших городских улиц сегодня. Во-первых, всё строилось на глазах ныне живущего поколения. Во-вторых, при желании каждый может сделать это сам, пройдя или проехав по проспекту Боголюбова. Для тех, у кого нет такой возможности, есть наше видео. А это какой-никакой исторический документ…

В повседневной суматохе мы часто не замечаем перемен. Совсем недавно наткнулся на фотографию не столь давних времён. На фото, напротив ТРЦ «Маяк», стоит тот же самый магазин «Пятёрочка», но вывеска на нём «Геркулесия».

Из книги Сергея Гора «Текущее время»

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