По результатам публичных слушаний по проекту бюджета Дубны

Публичные слушания по проекту бюджета города Дубны Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов проведены 14.11.2017 года в зале заседаний Совета депутатов города Дубны согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов города Дубны от 29.11.2007 г. № РС-14(63)-115/77 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Дубне» и решения Совета депутатов города Дубны от 26.10.2017 г. № РС-10(45)-87 «О принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете города Дубны на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

На публичных слушаниях был рассмотрен вопрос:

- Проект бюджета города Дубны Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По результатам слушаний подготовлен протокол.

Рекомендовать Администрации города Дубны, с учетом протокола публичных слушаний, внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения «О бюджете города Дубны на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» для принятия за основу.

Председатель постоянной депутатской комиссии

Совета депутатов города Дубны

по бюджету, финансам и налогам Е. Д. Углов