Итоги голосования по благоустройству дворов Дубны в 2018 году

В Доме Правительства Московской области состоялся брифинг по итогам голосования на портале «Добродел», старт которому был дан 17 октября на площадке партии «Единая Россия».

С 17 по 27 октября на портале «Добродел» при поддержке регионального отделения партии Единая Россия, Министерством ЖКХ Московской области было организовано народное интернет-голосование жителей за включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства на 2018 год.

«Такие голосования – стопроцентная гарантия правительства жителям, в том, что их пожелания по благоустройству дворов будут исполнены в полном объеме, - заявил Евгений Хромушин, министр жилищно-коммунального хозяйства. - Это ноу хау цифрового голосования в вопросах ЖКХ, позволяет людям быть социально востребованными, занимать активную гражданскую позицию, ведь голос каждого жителя при формировании адресной программы на 5 лет будет учтён».

«Жители отдали свои голоса за 3 968 дворов из 8 098 представленных на широкое обозрение, - добавил министр.

Наибольшую активность при голосовании проявили жители Балашихи – 2848 голосов, Домодедово – 1693 голосов, Подольска – 1268 голосов.

Глава городского округа Балашиха, член Генерального совета «Единой России» Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в городском округе будет благоустроено 47 двора.

«По результатам голосования для комплексного благоустройства было отобрано 24 дворовых территории. Еще 23 мы отобрали благодаря обращениям жителей в местные отделения партии «Единая Россия», через сбор мнений депутатами. Хочется отметить, что в этом году мы решили пойти дальше. Сформировав перечень, ряд дворов с ограниченной дворовой территорией мы объединяем в микрорайоны и те запланированные элементы благоустройства мы распределяем по соседним дворам: таким образом, спортивная площадка будет располагаться в одном дворе, детская площадка рядом – в соседнем. Это позволит оптимально использовать придомовую территорию», - рассказал Сергей Юров.

Подводя итоги голосования, министр ЖКХ Евгений Хромушин обратил внимание на федеральный проект партии «Единая Россия» «Городская среда», в рамках которого партийцы региона проводили контроль за реализацией программ благоустройства.

«Была проведена очень сложная работа, включающая три фазы: планирование, контроль выполнения и приёмку. И этот партийный проект по благоустройству городской среды, который был предложен «Единой Россией», одобрен Президентом и поручен Правительству РФ в течении 5 лет реализовать программу», - сообщил Евгений Хромушин.

Секретарь Московского областного регионального отделения, депутат Госдумы Лидия Антонова назвала партпроект «Городская среда» поистине народным. По словам секретаря подмосковной «Единой России», все работы по благоустройству, контроль за проведением работ, приемка – все проводилось при непосредственном участии самих жителей муниципалитетов.

«Только через партийные приемные к нам поступило 4 тысячи обращений граждан, - сообщила Лидия Антонова. – Депутаты-единороссы проводили на территориях встречи с жителями во дворах, собирали мнения и пожелания. За каждой установленной площадкой, за каждым объектом стоит не одно обращение, не один выезд, не одна встреча. И очень важно, чтобы мы работали на объединение интересов, чтобы люди понимали, что существует очередность, что то указание, которое дал губернатор – каждый год благоустраивать 10% дворов – оно реализуется и с опережением. И чтобы понимание этого людей объединяло, а не наоборот».

Кроме того, Лидия Антонова обратила внимание, что в рамках федеральных программ благоустройства Правительством России выделено 25 млрд рублей для Московской области. «Если изначально Московская область не была в списке получателей финансовых средств, то в результате нашей совместной работы с Правительством Московской области и при, безусловной, поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева эти деньги удалось получить», - добавила депутат Госдумы.

Интернет-голосование на портале «Добродел» продлилось десять дней. В голосовании приняли участие все дворовые территории Московской области, за исключением дворов, которые уже были комплексно благоустроены с 2015 по 2017 годы и дворов, введенных в эксплуатацию не позднее 2013 года, а также дворов, в состав которых входят многоквартирные дома, планируемые к расселению в ближайшие семь лет. После формирования итогового адресного перечня дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2018 году, планируется проведение обсуждений с жителями видов работ, которые будут проходить непосредственно на дворовых территориях. Выверенная программа благоустройства на следующий год будет опубликована на портале Добродел, сайте министерства областного ЖКХ, муниципальных сайтах и СМИ, сайт меняемдворы.рф.