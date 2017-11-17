Сегодня в школе № 4 прошел общешкольный фестиваль по проекту «Остров Дружбы», который предусматривает вовлечение учеников школы в различные мероприятия по сохранению многообразия национальных культур и укрепление межнациональных отношений. В этот день многие ученики школы надевают национальные одежды, готовят угощения национальных кухонь, ходят «в гости» по соседним классам и обмениваются своими знаниями и опытом в культуре различных народов, населяющих Россию.

На торжественной школьной линейке перед началом акции руководитель Центра национальных культур Дубны Л. В. Алексеева вручила директору школы Е. Л. Бодиной «Благодарность за активное участие в сохранении многообразия национальных культур и укреплении межнациональных отношений». В школе № 4 учится большое количество детей различных национальностей.

Фестиваль «Остров Дружбы» приурочен к Международному дню толерантности, который был учрежден в 1996 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. За год до этого государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости.