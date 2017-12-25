Более 30 фасадов приведено в порядок в Дубне и Талдомском районе

- Всего в Дубне и Талдоме в течение года было проверено состояние более 70 фасадов зданий и сооружений. По итогам проверок были приведены в порядок все 30 фасадов зданий, содержащихся ранее в ненадлежащем состоянии, - сообщила она.

Татьяна Витушева отметила, что среди нарушений, подавляющее большинство относилось к наличию посторонних надписей («граффити»), и повреждений, вызванных временными изменениями (трещин, сколов краски и штукатурки), а также загрязнения фасадов.

По словам Витушевой, в отношении ответственных лиц, не справляющихся со своими обязанностями по поддержанию зданий в надлежащем состоянии, были приняты меры, определенные кодексом об административных правонарушениях Московской области. Выдано 30 предписаний на устранение зафиксированных нарушений, вынесено 19 предупреждений и наложено 11 штрафов.

Как пояснила Татьяна Витушева, в результате принятых мер все нарушения были устранены, а строения приведены в соответствие с законодательством.