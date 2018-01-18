Вакансии Центра занятости

Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН

г. Дубна, ул. 9 Мая, д.3

тел. 2-17-60

ГКУ МО Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России" по адресу: www.trudvsem.ru

Администратор

Бухгалтер (производство)

Бухгалтер - экономист

Водитель-полицейский

Врач приемного отделения

Врач-офтальмолог

Газоэлектросварщик

Гидротехник

Государственный налоговый инспектор

Грузчик

Дворник

Делопроизводитель

Диспетчер оперативно - диспетчерской службы

Заведующий кафедрой иностранных языков и русского как иностранного

Заведующий кафедрой физического воспитания

Заведующий лабораторией (химик)

Инженер по учёту электрической энергии

Инженер производственно - технического отдела

Инженер-конструктор

Инженер-маркетолог (seo - инженер)

Инженер-метролог

Инженер-проектировщик

Инженер производственно-технического отдела

Инженер-расчётчик изделий из композиционных материалов

Инженер по слаботочным противопожарным системам защиты

Инженер-технолог в полиграфии

Инженер-технолог

Инженер-электрик

Инженер высоковольтного участка

Инспектор участковый

Инструктор-методист спортивной школы

Инструктор по лечебной физкультуре

Кладовщик

Контролер отк

Контролер контрольно-пропускного пункта

Косметолог

Лаборант химико-бактериологического анализа

Лаборант химического анализа

Мастер производственного обучения

Мастер участка релейной защиты и автоматики

Матрос - кассир паромной переправы

Машинист бульдозера

Медицинская сестра

Медицинская сестра процедурная

Механик (технический английский)

Механик плавучего крана

Механик судовой

Моторист - матрос плавучего крана

Начальник участка релейной защиты и автоматики

Начальник отдела капитального строительства

Оператор расфасовочной

Оператор упаковочной линии

Оператор фасовочного оборудования

Охранник

Педагог по косметологии

Подсобный рабочий

Полицейский

Представитель медицинских услуг

Преподаватель робототехники

Продавец непродовольственных товаров

Продавец продовольственных товаров

Психолог

Рабочий по комплексному обслуживанию азс

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Рабочий по обслуживанию магазина

Системный администратор

Слесарь по ремонту автомобилей

Специалист письменной поддержки клиентов

Специалист по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Специалист службы поддержки

Судебный пристав - исполнитель

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов

Техник по учёту электрической энергии

Токарь

Уборщик служебных помещений

Уборщик территории

Учитель английского языка

Учитель информатики

Учитель математики

Учитель начальных классов

Учитель физики

Фельдшер-лаборант

Член бригады ресторана

Швея

Штукатур

Электрогазосварщик

Электромеханик плавучего крана

Электромонтёр по надзору за трассами кабельных сетей

Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций

Энергетик (технический английский)