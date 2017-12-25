О свободных рабочих местах и вакантных должностях для иностранной рабочей силы

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан подписано Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации (ратифицировано Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 366-ФЗ).

Данным соглашением определено применение информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – портал) для целей его реализации, включая размещение работодателем в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для последующего трудоустройства граждан Республики Узбекистан с установлением обязательных условий.

В рамках реализации Соглашения Федеральной службой по труду и занятости на портале размещен новый модуль «Иностранная рабочая сила» и доработана подсистема «Личный кабинет работодателя».