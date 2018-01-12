Новый адрес Отдела по вопросам миграции в Дубне

Город Дубна, улица Луговая, дом 26 А
Услуги Отдела по вопросам миграции разделены по направлениям, теперь каждый посетитель может выбрать свое окно и получить государственную услугу у инспектора нужного направления. Время обслуживания сократилось, комфортным стало время ожидания. Изменились и условия работы инспекторов - каждый инспектор получил отдельное пространство для хранения и обработки данных, что также сказалось на уровне обслуживания.
В Отделе по вопросам миграции можно получить государственные услуги по следующим направлениям:
- оформление и выдача заграничных паспортов и приглашений;
- оформление и выдача российских паспортов;
- регистрация и снятие с учета граждан по месту жительства;
- разрешение на временное проживание иностранных граждан;
- получение вида на жительства иностранными гражданами;
- получение гражданства иностранными гражданами;
- миграционный учет иностранных граждан.