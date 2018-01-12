Новый адрес Отдела по вопросам миграции в Дубне

Администрация     50     0     пт, 12.01.2018 - 09:34
Администрация Дубны
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Город Дубна, улица Луговая, дом 26 А

Услуги Отдела по вопросам миграции разделены по направлениям, теперь каждый посетитель может выбрать свое окно и получить государственную услугу у инспектора нужного направления. Время обслуживания сократилось, комфортным стало время ожидания. Изменились и условия работы инспекторов - каждый инспектор получил отдельное пространство для хранения и обработки данных, что также сказалось на уровне обслуживания.

В Отделе по вопросам миграции можно получить государственные услуги по следующим направлениям:

  • оформление и выдача заграничных паспортов и приглашений;
  • оформление и выдача российских паспортов;
  • регистрация и снятие с учета граждан по месту жительства;
  • разрешение на временное проживание иностранных граждан;
  • получение вида на жительства иностранными гражданами;
  • получение гражданства иностранными гражданами;
  • миграционный учет иностранных граждан.

 

Источник: 
Администрация Дубны
Администрация