Новый адрес Отдела по вопросам миграции в Дубне

Услуги Отдела по вопросам миграции разделены по направлениям, теперь каждый посетитель может выбрать свое окно и получить государственную услугу у инспектора нужного направления. Время обслуживания сократилось, комфортным стало время ожидания. Изменились и условия работы инспекторов - каждый инспектор получил отдельное пространство для хранения и обработки данных, что также сказалось на уровне обслуживания.

В Отделе по вопросам миграции можно получить государственные услуги по следующим направлениям: