Жительница Дубны оплатила 360 тыс руб долга по алиментам

Ранее в Дубненском городском отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении матери двоих детей. На основании судебного решения женщину обязали платить алименты в размере 1/3 части дохода. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«В ходе расследования дела подозреваемая оплатила задолженность по алиментам в полном объеме», — говорится в сообщении.

Приставы напомнили, что уклонение от уплаты алиментов — это уголовное преступление. В качестве наказания могут назначить исправительные работы сроком до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, а также до одного года лишения свободы. Своевременная оплата алиментов избавит от подобных последствий.