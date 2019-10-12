Ядерщики из Мексики присоединились к работе над коллайдером в Дубне

Проект NICA (Nuclotron based ion collider facility) - это коллайдер протонов и тяжёлых ионов, который создаётся на базе Объединённого института ядерных исследований, для изучения свойств плотной барионной материи. После запуска команда физиков сможет воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму.

Как пояснил Кекелидзе, "проект такого масштаба не может быть реализован одним институтом или даже одной страной - необходимы коллаборации и участие многих стран и институтов. "(Для анализа полученных данных) нужна работа тысяч ученых, которые будут писать алгоритмы и коды. У мексиканских коллег есть такие специалисты и есть возможность принять участие в разработке программной части для систем анализа и эксплуатации детектора," - добавил учёный.