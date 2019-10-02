Встреча с прокурором

По согласованию с руководством АО «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) выездной прием на одном из градообразующих предприятий наукограда провел 30 сентября заместитель прокурора города Сергей Чиков. Об этом мероприятии всех сотрудников проинформировали заблаговременно, так что желающие могли заранее подготовить и передать свои вопросы, либо сформулировать их непосредственно во время приема.

Тематический охват оказался очень широким. Заводчан интересовали причины отказа со стороны администрации городского округа принять на баланс электросети, которые на сегодняшний день принадлежат АО «ТЕНЗОР», а по факту питают котельную района Большая Волга. Рассказали они и о том, что после введения в эксплуатацию мостового перехода через Волгу выезд на улицу Приборостроителей с территории приборного завода стал небезопасным.

Волнует горожан состояние ливневой канализации в левобережной части Дубны и нерегулярная очистка Южной канавы (она уже давно не проводилась). Не менее актуальная задача – организация вывоза крупногабаритных отходов в частном секторе.

Многие дубненцы столкнулись с проблемами в результате кадастрирования при межевании земельных участков: границы дачных владений не совпадают в реальности и по документам.

Законно ли взимание платы за проводную радиоточку? Нет ли опасности для пешеходов при передвижении по недавно построенному тротуару на Хлебозаводском переулке? На каком основании проведена вырубка зеленых насаждений вокруг дома 29а по проспекту Боголюбова? На часть вопросов, заданных сотрудниками АО «ТЕНЗОР», Сергей Чиков ответил сразу, остальные заявления принял для более детального изучения.

– От лица трудового коллектива хотел бы поблагодарить заместителя прокурора за проведение выездного приема. Все участники мероприятия воспользовались предоставленной возможностью и получили консультации по различным аспектам действующего законодательства непосредственно на предприятии. Это гораздо удобнее, чем изыскивать время и отпрашиваться с работы, чтобы пойти на прием в прокуратуру. Сергей Валерьевич обещал по каждому обращению дать конкретные ответы и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования, – отметил директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.