Не исключение и стихи, положенные на музыку. Кому незнакомо светлое чувство любви к матери, истинная красота и проникновенная исповедальность поэзии Сергея Есенина?

Сегодня трудно поверить, что в 30-е годы стихи «певца крестьянской Руси» находились под запретом, были признаны «упадническими», книги изымались из библиотек и отправлялись в макулатуру, а люди тайно переписывали в тетрадки строчки любимого поэта. Переписывали и перечитывали, видя в них свою собственную жизнь.

5 октября в Библиотеке семейного чтения, в программе гала-концерта прозвучали песни на стихи поэта в исполнении лауреатов VIII «Есенинского праздника поэзии». Исполнители песен в очередной раз доказали, что песни на стихи Сергея Александровича Есенина – это врачеватели наших душ!

ПРОТОКОЛ

Итоги VIII "Есенинского праздника поэзии» в номинации исполнителей песен на стихи С.А. Есенина

Жюри в составе Дементьева Татьяна Николаевна - председатель, Чайковская Марина Валентиновна

Отмечает:

В конкурсе приняли участие _____10_______ человек, в том числе в возрастной номинации до 15 лет _4____ человека, в возрастной номинации от 15 лет и старше___6__ человек.

По итогам проведения конкурса жюри постановило:

1. Отметить всех конкурсантов благодарственными письмами за участие в VIII «Есенинском празднике поэзии»

2. Наградить в возрастной группе до 15 лет:

Диплом III степени – Исрафилова Риана (14 лет) («Заметался пожар голубой») – г. Кимры

Диплом II степени – Гомзин Сергей (8 лет) («За рекой горят огни») – г. Дубна

Диплом I степени – Прох Ярослав (10 лет) («Крестьянский сын») – г. Дубна

Балалыкин Артем (12 лет) («Клен ты мой опавший») – г. Дубна

3. Наградить в возрастной группе старше 15 лет:

Диплом III степени –Кулькова Юлия («Над окошком месяц») – г. Дубна

Волкова Алина («Отговорила роща золотая») – г. Дубна

Никулина Любовь («Отговорила роща золотая») – г. Дубна

Диплом II степени – Кузнецов Даниил («Королева») – г. Дубна

Диплом I степени – Ан Георгий («Я по первому снегу бреду») – г. Дубна

Маркова Ирина («Заметался пожар голубой») – г. Дубна

01.10.2019 г., г. Дубна