В Кимрах в крупном мошенничестве подозревают и.о. Главы города

По информации Tverigrad.ru, в понедельник, 7 октября, в Кимрах задержали исполняющую обязанности главы городской администрации Светлана Брагина. Её подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Эту информацию изданию подтвердил источник в администрации города. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, однако детали в правоохранительных органах пока не разглашают.

Светлана Брагина была назначена исполняющей обязанности главы города Кимры в феврале 2017 года, после того, как местные депутаты отправили в отставку экс-мэра Кимр коммуниста Романа Андреева. До этого Брагина занимала должность заместителя главы и начальника управления финансов городской администрации.

Напомним, что в августе 2019 года в суд было передано уголовное дело экс-председателя Кимрской городской Думы Максима Литвинова и двух его подельниц. Бывшего мэра Кимр обвиняют во взятке и растрате бюджетных средств. Детали дела о земельных махинациях читайте здесь.

В рамках расследования в 2015 году Литвинова поместили в СИЗО, затем меру пресечения изменили на домашний арест, который продлился до ноября 2016 года. Дело закрыто не было, однако Максим Литвинов стал депутатом городской думы, а затем – ее председателем. В апреле 2019 года чиновник был отстранен от занимаемой должности.

В сентябре этого года Максим Литвинов попытался вернуться в кресло депутата Кимрской городской Думы. Принять участие в выборах Литвинову не помешало и сокрытие судимости. Напомним, как выяснил Tverigrad.ru, 29 августа УМВД России по Тверской области после запроса предоставило территориальной избирательной комиссии Кимр информацию о том, что Литвинов был дважды судим: в 1990 году – по ч. 2 ст. 154 УК РСФСР («Спекуляция в крупных размерах»), в 1993 году – за незаконные валютные операции по ч. 1 ст. 88 УК РСФСР. Подавая документы на регистрацию, Максим Литвинов эту информацию о себе не указал, хотя обязан был это сделать.

Избирком в суд решил не обращаться, и Литвинов смог принять участие в политической гонке. Впрочем, пробиться в кресло депутата Кимрской городской Думы по 5-му одномандатному округу ему на минувших выборах не удалось. На этот раз его кандидатуре не высказали доверие. Литвинов участвовал в выборах как самовыдвиженец, и, набрав всего 17.29% голосов, занял третье место.