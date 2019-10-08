Учительница из Дубны получила премию «Дебют года»

30 секунд — и ответы получены. Узнать, правильно ли решил задачу ученик, теперь можно просто просканировав класс видеокамерой на телефоне.

«Приложения и инновационные технологии очень сокращают время для учителя. Приложение, которое я применила на уроке, сразу проверяет за учителя правильность ответов детей. Можно использовать на любом этапе урока как закрепление, как актуализацию. И учитель может потратить свое время на что-то другое полезное», — рассказала Елизавета Долгорукова.

15 лет назад она сама сидела за партой в соседнем классе. Елизавета — выпускница этой гимназии. Она говорит, что уже со школы понимала, что ее призвание — работа с детьми. У Елизаветы две младшие сестры и брат, она всегда собирала вокруг себя малышей и с интересом занималась с ними.

Директор гимназии Ирина Зеленкова рассказала, что уже в старших классах Елизавета определилась с будущей профессией. В университет она поступала по целевому направлению, чтобы потом вернуться в родную школу.

Елизавета Долгорукова проработала в школе всего один год, но ее инновационные подходы обучению уже оценили коллеги. Молодая учительница из Дубны стала победительницей городского конкурса «Педагогический дебют — 2019».

Современный учитель должен идти в ногу с детьми. Не нагонять, а быть впереди. Использование QR-кодов, которые повсеместно используются, очень помогает. Дети быстрее привыкают, быстрее адаптируются, их это привлекает. Это то, что делает их взрослыми», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 8 Татьяна Карташова.

Молодой педагог изменила не только подход к обучению, но и сам класс. Здесь появилось пространство для отдыха с удобными пуфами, библиотекой для буккроссинга и доской для рисования.

В перерывах всегда находится время, чтобы помочь ученикам сбросить напряжение, проходят танцевальные перемены. Детям нравится, что молодой педагог общается с ними на понятном для них языке. Им интересно и на уроках, и на переменах.