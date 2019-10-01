Пойманные животные будут стерилизованы, осмотрены ветеринарными специалистами, вакцинированы против бешенства и чипированы. После проведения всех необходимых процедур, животные будут возвращены в прежнюю среду обитания.

Напоминаем, контракт на организацию проведения мероприятий по отлову, содержанию и ветеринарным услугам для безнадзорных животных заключен с ИП Шариповым.

По всем вопросам, связанными с безнадзорными животными, можно обратиться по телефонам: 8 (926) 422-10-78, 218-05-25 * 335 или оставить сообщение на сайте городской администрации.