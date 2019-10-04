С Днём учителя

Новости     53     пт, 04.10.2019 - 12:12
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать,- он будет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви не к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель. Л. Н. Толстой.

Учитель — одна из самых распространенных и уважаемых профессий. Учителя занимаются очень важным и нужным делом, они берут на себя ответственность за воспитание и образование подрастающего поколения. Учитель - это не обычная профессия, которой можно легко и быстро научиться. Это призвание! Хороший педагог даёт не только знания, он играет важную роль в воспитании человека!
 День учителя – особенный праздник, его отмечают в  100 странах мира. Впервые этот праздник отметили в СССР в 1965 году. В каждой стране есть свои традиции, связанные с проведением этого праздника.

Во Франции для педагогов организовывают праздничные концерты, накрывают сладкий стол. Подарки в этот день у них дарить не принято.

 В Германии  поздравление учителей проходит символически, в основном  учащиеся преподносят учителям подарки, сделанные своими руками.  Традицию дарить подарки учителям они оставляют на усмотрение родителей.

В Польше ученики вручают педагогам букеты цветов и конфеты.

В Англии учителям дарят чай, устраивают для  них сладкий стол, а также готовят силами учащихся концертную программу.

В России тоже сложились свои давние традиции.  Учителей поздравляют цветами и памятными подарками, организовывают концерты и спектакли. На всех мероприятиях обязательно присутствуют ученики и их родители. Нередко и выпускники прежних лет тоже поздравляют своих любимых педагогов. Для учителей звучат стихи и песни, нередко написанные самими учащимися или их родителями. Во многих классах ко Дню учителя ребята выпускают праздничные яркие стенгазеты. Руководство школ вручает лучшим учителям грамоты и  поощрительные премии. По традиции и родительские комитеты вносят свою лепту в поздравление учителей. Ученики в свою очередь стараются порадовать учителей примерным поведением и хорошими знаниями. В некоторых школах в этот день  организовывают День самоуправления, уроки в младших классах проводят старшеклассники, тем самым позволяя своим учителям  отдохнуть от их нелёгкого труда, а заодно  появляется возможность показать учителям, какую замену они себе подготовили.  Многие родители  приходят в этот день в школу, чтобы выразить учителям  слова благодарности за науку и за нелёгкий труд, который они ежедневно вкладывают в их детей. После уроков устраиваются весёлые  чаепития, накрываются сладкие столы и все вместе отмечают этот замечательный праздник. Каждому родителю хочется, чтобы его ребёнку в школе было комфортно, спокойно, чтобы он получил там крепкие знания, и учёба не была ему в тягость. Чтобы выйдя  из стен школы, он потом многие годы вспоминал своих учителей тёплым словом.

 Сегодня с Днём учителя всех педагогов Дубны поздравляет директор гимназии №3 Зацепа Ирина Викторовна.

Дорогие коллеги, я сердечно поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником. Желаю вам счастья, творческого подхода к работе,  незатухающей любви к детям!
Все мы когда-то выбрали для себя  дорогу под названием «Педагогика». Это великое счастье многие годы изо дня в день находиться в стране детства. Самой светлой, самой весёлой и искренней стране. Видеть восторженные и пытливые глаза ребят, благодарные улыбки их родителей. Наблюдать, как из года в год, подрастают и взрослеют дети, которые однажды робко переступили порог школы. Каждый из нас   также когда-то жил и учился в этой школьной стране. И у каждого есть свои тёплые воспоминания об этом неповторимом и незабываемом времени под названием школьная жизнь. Успехов вам в  таком нелёгком и таком нужном, и важном труде!
 

Авторы:
Любовь Майорова