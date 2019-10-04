С Днём учителя

Учитель — одна из самых распространенных и уважаемых профессий. Учителя занимаются очень важным и нужным делом, они берут на себя ответственность за воспитание и образование подрастающего поколения. Учитель - это не обычная профессия, которой можно легко и быстро научиться. Это призвание! Хороший педагог даёт не только знания, он играет важную роль в воспитании человека!

День учителя – особенный праздник, его отмечают в 100 странах мира. Впервые этот праздник отметили в СССР в 1965 году. В каждой стране есть свои традиции, связанные с проведением этого праздника.

Во Франции для педагогов организовывают праздничные концерты, накрывают сладкий стол. Подарки в этот день у них дарить не принято.

В Германии поздравление учителей проходит символически, в основном учащиеся преподносят учителям подарки, сделанные своими руками. Традицию дарить подарки учителям они оставляют на усмотрение родителей.

В Польше ученики вручают педагогам букеты цветов и конфеты.

В Англии учителям дарят чай, устраивают для них сладкий стол, а также готовят силами учащихся концертную программу.

В России тоже сложились свои давние традиции. Учителей поздравляют цветами и памятными подарками, организовывают концерты и спектакли. На всех мероприятиях обязательно присутствуют ученики и их родители. Нередко и выпускники прежних лет тоже поздравляют своих любимых педагогов. Для учителей звучат стихи и песни, нередко написанные самими учащимися или их родителями. Во многих классах ко Дню учителя ребята выпускают праздничные яркие стенгазеты. Руководство школ вручает лучшим учителям грамоты и поощрительные премии. По традиции и родительские комитеты вносят свою лепту в поздравление учителей. Ученики в свою очередь стараются порадовать учителей примерным поведением и хорошими знаниями. В некоторых школах в этот день организовывают День самоуправления, уроки в младших классах проводят старшеклассники, тем самым позволяя своим учителям отдохнуть от их нелёгкого труда, а заодно появляется возможность показать учителям, какую замену они себе подготовили. Многие родители приходят в этот день в школу, чтобы выразить учителям слова благодарности за науку и за нелёгкий труд, который они ежедневно вкладывают в их детей. После уроков устраиваются весёлые чаепития, накрываются сладкие столы и все вместе отмечают этот замечательный праздник. Каждому родителю хочется, чтобы его ребёнку в школе было комфортно, спокойно, чтобы он получил там крепкие знания, и учёба не была ему в тягость. Чтобы выйдя из стен школы, он потом многие годы вспоминал своих учителей тёплым словом.

Сегодня с Днём учителя всех педагогов Дубны поздравляет директор гимназии №3 Зацепа Ирина Викторовна.

Дорогие коллеги, я сердечно поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником. Желаю вам счастья, творческого подхода к работе, незатухающей любви к детям!

Все мы когда-то выбрали для себя дорогу под названием «Педагогика». Это великое счастье многие годы изо дня в день находиться в стране детства. Самой светлой, самой весёлой и искренней стране. Видеть восторженные и пытливые глаза ребят, благодарные улыбки их родителей. Наблюдать, как из года в год, подрастают и взрослеют дети, которые однажды робко переступили порог школы. Каждый из нас также когда-то жил и учился в этой школьной стране. И у каждого есть свои тёплые воспоминания об этом неповторимом и незабываемом времени под названием школьная жизнь. Успехов вам в таком нелёгком и таком нужном, и важном труде!

