Рекультивация полигона ТКО в Дубне завершится в декабре

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Дубна Левобережная" завершится в декабре 2019 года, сообщил "Интерфаксу" зампред правительства - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.
"Завершится в этом году, мы с этим справляемся. В декабре", - сказал Куракин.
Он также напомнил, что до нового года завершится рекультивация "Кучино" в Балашихе. По словам Куракина сейчас в активной фазе рекультивация четырех полигонов: "Аннино", "Кулаковкий", "Царево" и "Долгопрудный".
Полигон "Дубна Левобережная" был закрыт в 2014 году. К моменту закрытия его площадь составила 2,7 га.