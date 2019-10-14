Рекультивация полигона ТКО в Дубне завершится в декабре

"Завершится в этом году, мы с этим справляемся. В декабре", - сказал Куракин.

Он также напомнил, что до нового года завершится рекультивация "Кучино" в Балашихе. По словам Куракина сейчас в активной фазе рекультивация четырех полигонов: "Аннино", "Кулаковкий", "Царево" и "Долгопрудный".

Полигон "Дубна Левобережная" был закрыт в 2014 году. К моменту закрытия его площадь составила 2,7 га.