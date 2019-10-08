Проверка детских площадок

С 14 октября 2019 года во всех муниципальных образованиях Московской области планируется внедрить ежедневные осмотры детских игровых площадок (ДИП) в мобильном приложении для дальнейшего приведения их в соответствие стандарту безопасности и содержания.

Электронный проверочный лист ежедневного осмотра включает три категории вопросов: соблюдение базовых требований, то есть наличие информационного щита, надлежащее содержание ограждения, далее - содержания территории площадки (мусор и грязь) и состояния оборудования конкретных игровых элементов. Сотрудник эксплуатирующей организации (МБУ), отвечая на 15 вопросов, определяет соответствие детской площадки требованиям безопасности и стандарту содержания. Каждый ответ будет подтверждаться фотографией с территории самой площадки.

- Ежедневный оперативный мониторинг состояния детских игровых площадок по мобильному приложению повысит безопасность ДИП, так как появится возможность быстрого устранения выявленных недочётов. Кроме того, повысится ответственность организаций за содержание площадок. Отчёты и видеоконференцсовещания по данному вопросу будут проводиться еженедельно после тиражирования практики на всю область, - прокомментировал начальник Госадмтехнадзора М.О. Олег Баженов.

Перед началом тиражирования ежедневных осмотров на все муниципалитеты ожидается завершение актуализации сведений о ДИП и их эксплуатирующих организациях в Региональной геоинформационной системе. В настоящее время в Московской области зарегистрировано более 14 тысяч ДИП.