Праздник для учителей

Новости     20     пт, 04.10.2019 - 21:47
4 октября в гимназии №3 ребята поздравляли своих учителей с их профессиональным праздником.

 В гимназии  был объявлен «День самоуправления». Во всех классах вели уроки старшеклассники, и даже директор был выбран из учащихся. Этот день стал настоящим праздником для учителей и ребят. И как  с гордостью говорили педагоги, с этой нелёгкой задачей ребята справились отлично. На уроках царил порядок,  учащиеся младших классов были заинтересованы и увлечены. А старшеклассники получили возможность понять специфику работы преподавателей, вникли в суть их работы. День самоуправления в школе - достаточно ответственное мероприятие, поэтому весь процесс контролировался учителями. Сплочённый  педагогический коллектив сохранил богатый школьный опыт прошлых лет. После уроков все собрались в актовом зале. Директор  гимназии Ирина Викторовна  Зацепа зачитала поздравление от губернатора Московской области Воробъёва Андрея Юрьевича.   Затем в  торжественной обстановке проходило награждение учителей  почётными грамотами. После награждения последовал праздничный  концерт,  учащиеся радовали своих учителей сценками, песнями, танцами.  Поздравить учителей пришли и  родители учеников. Любимым педагогам  дарили букеты цветов, конфеты и улыбки. Профессия учителя во все времена  была и остаётся почётной.

Авторы:
Любовь Майорова