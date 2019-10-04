Праздник для учителей

В гимназии был объявлен «День самоуправления». Во всех классах вели уроки старшеклассники, и даже директор был выбран из учащихся. Этот день стал настоящим праздником для учителей и ребят. И как с гордостью говорили педагоги, с этой нелёгкой задачей ребята справились отлично. На уроках царил порядок, учащиеся младших классов были заинтересованы и увлечены. А старшеклассники получили возможность понять специфику работы преподавателей, вникли в суть их работы. День самоуправления в школе - достаточно ответственное мероприятие, поэтому весь процесс контролировался учителями. Сплочённый педагогический коллектив сохранил богатый школьный опыт прошлых лет. После уроков все собрались в актовом зале. Директор гимназии Ирина Викторовна Зацепа зачитала поздравление от губернатора Московской области Воробъёва Андрея Юрьевича. Затем в торжественной обстановке проходило награждение учителей почётными грамотами. После награждения последовал праздничный концерт, учащиеся радовали своих учителей сценками, песнями, танцами. Поздравить учителей пришли и родители учеников. Любимым педагогам дарили букеты цветов, конфеты и улыбки. Профессия учителя во все времена была и остаётся почётной.