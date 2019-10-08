Они у нас есть

Почти 50 авторов из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья приняли участие в номинации конкурса авторских стихотворений VIII «Есенинского праздника поэзии».

Анализируя заявки участников (и взрослых, и детей) приходишь к пониманию того, что невзирая на время, поэты остаются поэтами с присущими только им миропониманием и мироощущением. Конечно, нашим авторам необходимо поработать над своими произведениями, чтобы подняться на более высокий уровень. А встреча с их произведениями говорит о том, что у нас много способных и талантливых авторов поэтических строчек. Чувственных и искренних строчек.

Одна из основных целей «Есенинского праздника поэзии» заключается в том, чтобы познакомить с этими строчками читателя. В середине октября 2019 года, как итог, выйдет в свет сборник лучших стихотворений и рисунков участников VIII «Есенинского праздника поэзии».

Протокол

Рассмотрения итогов конкурса авторских стихотворений VIII «Есенинского праздника поэзии».

Жюри в составе Пизик С.П., Уличкина О.Н., Гор С.А., отмечает:

В конкурсе авторских стихотворений приняли участие 43 автора, в том числе, в возрастной номинации до 15 лет – 11 человек, в возрастной номинации от 15 лет и старше – 32 человека.

Рассмотрев представленные заявки жюри постановило:

1.Отметить всех конкурсантов благодарственными письмами за участие в VIII «Есенинском празднике поэзии».

2.Наградить в возрастной группе до 15 лет: Филимонова Анна Олеговна г. Дубна (2005г) дипломом II степени (2-место) за стихотворение «Небо за тучами»;

Гетьман Екатерину Дмитриевну г. Дубна (2005г.) дипломом III степени

(3 место) за стихотворение «Первый снег»;

Диплом Iстепени не присуждать никому.

3. Наградить в возрастной группе старше 15 лет:

Сердечную Любовь Сергеевну, г. Смоленск дипломом ГРАН-ПРИ за стихотворение «Выжили»;

4. Наградить:

Тетерину Любовь Анатольевну г. Кимры, дипломом «Лауреат 1 степени» за стихотворение «Бесприданница».

Комарову Валентину Ивановну г. Дубна дипломом «Лауреат 1 степени» за стихотворение «Магия музыки»

Держанского Владимира Эдуардовича г. Кличев Беларусь дипломом «Лауреат 2 степени» за стихотворение «Вот и август промчался»

Ивакину Татьяну г. Кимры дипломом «Лауреат 2 степени» за стихотворение

«Не солгав»

Каретникову Наталию Владимировну г. Москва дипломом «Лауреат 3 степени» за стихотворение «Я верю, всё ещё должно случиться»

Переделкина Игоря Анатольевича г. Красноярск дипломом «Лауреат 3 степени» за стихотворение «Взгляд этой рыжей бестии с экрана»

5.Наградить:

Бардакову Ольгу Александровну г. Конаково дипломом «Диплом 1 степени» за стихотворение «Банное Новогодье»

Миронову Татьяну Анатольевну г. Кимры дипломом «Диплом 1 степени» за стихотворение «Черный ворон»

Антонова Александра Михайловича ПГТ Сонково Тверская обл. дипломом «Диплом 2 степени» за стихотворение «Деревенский дом»

Маркову Ксению Борисовну г. Тверь дипломом «Диплом 2 степени» за стихотворение «Столбы»

Пименову Оксану г. Кимры дипломом «Диплом 3 степени» за стихотворение «Пусть заносит пургой»

Ляпкину Светлану Владимировну г. Красный холм дипломом «Диплом 3 степени» за стихотворение «Апрель».