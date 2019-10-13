О работе школьной столовой рассказывает зав. производством Фёдорова Е.А.

Социум     57     вс, 13.10.2019 - 17:52
  • Повар Иванова Л.И. Зав. производством Фёдорова Е.А.
На сегодняшний день с приходом в город новой компании, поставляющей продукты питания в школьные столовые, волнение родителей заметно поутихло. И этот факт не может не радовать, и уж тем более остаться незамеченным. Вопросы питания детей в школьных столовых важны всем, чьи дети и внуки учатся в школах. По нашей просьбе о работе столовой в школе №1 рассказывает зав. производством Фёдорова Елена Анатольевна.

Мастерство и навыки вкусно готовить и печь вкусные булочки я приобрела в «Перекрестке», где  проходила курсы повышения квалификации. Год назад пришла работать  в  первую школу в качестве зав. производством. Работа моя мне нравится. На  пищеблоке вместе со мной работают 2 повара и два кухонных работника.  Женщины все очень ответственные, работают с душой, с любовью к детям, поэтому и блюда у нас получаются вкусными. Это отмечают и ученики, и учителя.  Оба повара тоже имеют дипломы и немалый стаж работы. Сейчас в столовой питаются более 250 учащихся. Нас это радует, приятно видеть улыбающиеся лица ребят и слышать их благодарные слова. Столовая у нас небольшая, но  достаточно уютная. Недавно  в обеденном зале нам  оборудовали отдельное помещение, где ребята оставляют использованную после еды посуду и подносы. Мы считаем это правильным решением.  Теперь использованная посуда не лежит на видном месте. В зале всё должно вызывать аппетит, везде должно быть аккуратно и чисто. Сейчас нас обслуживает новая компания «Альянс».  Её поставками мы довольны, продукты приходят свежие, качественные, всегда в полном объёме и вовремя. Поставки  осуществляются раз в неделю, это тоже удобно для работы. Нередко  на пищеблоке бывает их технолог, контролирует процесс приготовления пищи.  Благодаря  усилиям и энергии Руденко Александра Ивановича на пищеблоке всё оборудование новое и высокого качества.  Мы готовим пищу на оборудовании,  изготовленном в Германии и во Франции. Пожалуй, в Дубне мы единственная школа, которая имеет такое оборудование. А на хорошем оборудовании, да с  качественными продуктами  работать легко и приятно. Так что мы  готовим пищу всегда с хорошим настроением. Ребята кушают охотно, с аппетитом, особенно это заметно  по старшеклассникам.

Каждый год  в начале ноября в школе традиционно проходит фестиваль «Здоровое питание». В школу приглашаются родители, они вместе с детьми приходят в столовую и  кушают приготовленную в этот день пищу.  Таким образом, они могут  увидеть и продегустировать все предложенные их детям блюда. В этот день в столовой бывает особенно много народа, но мы справляемся, хотя это совсем не просто. По просьбе наших учеников мы даже внесли некоторые поправки в меню. Ребятам не очень нравилась печёнка с гарниром, и мы решили делать из неё печёночные оладьи, в таком  приготовлении она им нравится больше. По возможности мы стараемся учитывать мнение ребят и готовить то, что им больше нравится, конечно, всё в обязательном порядке согласовывается с технологами. Наш рабочий день начинается в шесть утра, а заканчивается  около трёх часов дня. Всё это время мы, что называется,  на ногах и в непрерывных трудах.  Мы всё готовим сами  из поставляемых натуральных продуктов, полуфабрикаты к нам на пищеблок не поступают. Сами печём булочки, чистим и варим овощи, делаем мясные и рыбные котлеты, а также  многое другое. У нас стоят  хорошие современные холодильные установки, миксеры и другое необходимое оборудование. Все кастрюли и бачки изготовлены из нержавейки. Помещение пищеблока  хорошо отремонтировано, установлена новая  импортная электроплита небольшая, но достаточно удобная. Одним словом каждый день работаем с удовольствием и любовью. Попробовать нашу пищу может любой родитель наших учащихся и в любой учебный день. Стоимость обедов и завтраков определена.  Завтрак стоит 55 рублей, обед - 90 рублей.  Желательно заранее предупредить кухню и заказать обед на определённый день. Мы всегда открыты  такому общению. Если родители хотят видеть и знать, что кушают их дети и какого качества бывает предлагаемая еда, мы  охотно идём им навстречу и готовим дополнительные порции.

От автора

Всем давно известно,  насколько необходимо  детям полноценное питание. Поэтому в каждой школе Дубны этому вопросу уделяется особое,  повышенное внимание. В тех пищеблоках, в которых школа сама отвечает за организацию питания, как правило,  всё отлажено и серьёзных нареканий нет.

В этой статье речь идёт о работе пищеблока в школе №1.  Директор школы Руденко Александр Иванович рассказал, что в их школе, как, впрочем, и  в других школах города   есть категория детей, которые получают льготное бесплатное питание. Это сироты, инвалиды, а также дети, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Льготой также пользуются  многодетные и малоимущие семьи. Горячее питание  получают все учащиеся с 1 по 11 класс. Маленькая, но достаточно уютная столовая уже при входе пробуждает аппетит и этот факт, несомненно, радует. Чистоте и красоте  обеденного зала уделяется особое внимание, специально подобран цветовой фон. Мебель и ненавязчивое оформление столовой выполнены в пастельных тонах, всё это имеет немаловажное значение. Всё это благоприятно влияет на настроение и аппетит учащихся, и преподавателей школы. Меню достаточно разнообразное. Повара работают с  широким ассортиментом продуктов,  кроме того  они применяют различные способы их кулинарной обработки.

Надо заметить,  что ещё одним немаловажным фактором в соблюдении гигиены учащихся, является хорошо продуманное расположение умывальников. Все умывальники новые,  установлены в коридоре недалеко от входа в обеденный зал. На каждом присутствует туалетное мыло, мыть руки  не только удобно, но  и приятно. Словом, система соблюдения гигиены в этой школе на должной высоте. В некоторых других школах, на сегодняшний день,  она всё-таки оставляет желать лучшего.

Авторы:
Любовь Майорова