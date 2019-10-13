О работе школьной столовой рассказывает зав. производством Фёдорова Е.А.

Мастерство и навыки вкусно готовить и печь вкусные булочки я приобрела в «Перекрестке», где проходила курсы повышения квалификации. Год назад пришла работать в первую школу в качестве зав. производством. Работа моя мне нравится. На пищеблоке вместе со мной работают 2 повара и два кухонных работника. Женщины все очень ответственные, работают с душой, с любовью к детям, поэтому и блюда у нас получаются вкусными. Это отмечают и ученики, и учителя. Оба повара тоже имеют дипломы и немалый стаж работы. Сейчас в столовой питаются более 250 учащихся. Нас это радует, приятно видеть улыбающиеся лица ребят и слышать их благодарные слова. Столовая у нас небольшая, но достаточно уютная. Недавно в обеденном зале нам оборудовали отдельное помещение, где ребята оставляют использованную после еды посуду и подносы. Мы считаем это правильным решением. Теперь использованная посуда не лежит на видном месте. В зале всё должно вызывать аппетит, везде должно быть аккуратно и чисто. Сейчас нас обслуживает новая компания «Альянс». Её поставками мы довольны, продукты приходят свежие, качественные, всегда в полном объёме и вовремя. Поставки осуществляются раз в неделю, это тоже удобно для работы. Нередко на пищеблоке бывает их технолог, контролирует процесс приготовления пищи. Благодаря усилиям и энергии Руденко Александра Ивановича на пищеблоке всё оборудование новое и высокого качества. Мы готовим пищу на оборудовании, изготовленном в Германии и во Франции. Пожалуй, в Дубне мы единственная школа, которая имеет такое оборудование. А на хорошем оборудовании, да с качественными продуктами работать легко и приятно. Так что мы готовим пищу всегда с хорошим настроением. Ребята кушают охотно, с аппетитом, особенно это заметно по старшеклассникам.

Каждый год в начале ноября в школе традиционно проходит фестиваль «Здоровое питание». В школу приглашаются родители, они вместе с детьми приходят в столовую и кушают приготовленную в этот день пищу. Таким образом, они могут увидеть и продегустировать все предложенные их детям блюда. В этот день в столовой бывает особенно много народа, но мы справляемся, хотя это совсем не просто. По просьбе наших учеников мы даже внесли некоторые поправки в меню. Ребятам не очень нравилась печёнка с гарниром, и мы решили делать из неё печёночные оладьи, в таком приготовлении она им нравится больше. По возможности мы стараемся учитывать мнение ребят и готовить то, что им больше нравится, конечно, всё в обязательном порядке согласовывается с технологами. Наш рабочий день начинается в шесть утра, а заканчивается около трёх часов дня. Всё это время мы, что называется, на ногах и в непрерывных трудах. Мы всё готовим сами из поставляемых натуральных продуктов, полуфабрикаты к нам на пищеблок не поступают. Сами печём булочки, чистим и варим овощи, делаем мясные и рыбные котлеты, а также многое другое. У нас стоят хорошие современные холодильные установки, миксеры и другое необходимое оборудование. Все кастрюли и бачки изготовлены из нержавейки. Помещение пищеблока хорошо отремонтировано, установлена новая импортная электроплита небольшая, но достаточно удобная. Одним словом каждый день работаем с удовольствием и любовью. Попробовать нашу пищу может любой родитель наших учащихся и в любой учебный день. Стоимость обедов и завтраков определена. Завтрак стоит 55 рублей, обед - 90 рублей. Желательно заранее предупредить кухню и заказать обед на определённый день. Мы всегда открыты такому общению. Если родители хотят видеть и знать, что кушают их дети и какого качества бывает предлагаемая еда, мы охотно идём им навстречу и готовим дополнительные порции. От автора

Всем давно известно, насколько необходимо детям полноценное питание. Поэтому в каждой школе Дубны этому вопросу уделяется особое, повышенное внимание. В тех пищеблоках, в которых школа сама отвечает за организацию питания, как правило, всё отлажено и серьёзных нареканий нет.

В этой статье речь идёт о работе пищеблока в школе №1. Директор школы Руденко Александр Иванович рассказал, что в их школе, как, впрочем, и в других школах города есть категория детей, которые получают льготное бесплатное питание. Это сироты, инвалиды, а также дети, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Льготой также пользуются многодетные и малоимущие семьи. Горячее питание получают все учащиеся с 1 по 11 класс. Маленькая, но достаточно уютная столовая уже при входе пробуждает аппетит и этот факт, несомненно, радует. Чистоте и красоте обеденного зала уделяется особое внимание, специально подобран цветовой фон. Мебель и ненавязчивое оформление столовой выполнены в пастельных тонах, всё это имеет немаловажное значение. Всё это благоприятно влияет на настроение и аппетит учащихся, и преподавателей школы. Меню достаточно разнообразное. Повара работают с широким ассортиментом продуктов, кроме того они применяют различные способы их кулинарной обработки.

Надо заметить, что ещё одним немаловажным фактором в соблюдении гигиены учащихся, является хорошо продуманное расположение умывальников. Все умывальники новые, установлены в коридоре недалеко от входа в обеденный зал. На каждом присутствует туалетное мыло, мыть руки не только удобно, но и приятно. Словом, система соблюдения гигиены в этой школе на должной высоте. В некоторых других школах, на сегодняшний день, она всё-таки оставляет желать лучшего.