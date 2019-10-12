Молодой человек в Дубне набросился с ножом на пожилых соседей

«У пострадавших, 63-летней женщины и ее 69-летнего мужа, был давний конфликт с их 24-летним соседом. В одну из таких ссор молодой человек нанес ножевое ранение супругам. Женщина была ранена в руку, а у мужчины, по предварительным данным, повреждено легкое. Он доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в ведомстве.

Когда на место прибыли сотрудники ОВО, молодой человек заперся в своей квартире и на призывы открыть дверь не реагировал.

«Более часа росгвардейцы вели переговоры с гражданином, в результате чего он все же был задержан. В настоящее время злоумышленник передан в отдел полиции», - добавили в ведомстве.

Как уточняется, ранее молодой человек был судим за совершение различных преступлений. Степень тяжести вреда здоровью, который он причинил, устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.