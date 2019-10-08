Конкурс детского рисунка

В конкурсе детского рисунка приняли участие 28 человек, все участники живут в Дубне
По итогам проведения конкурса детского рисунка жюри в составе:
Председатель жюри: Пасько А.В.
Члены жюри: Ефремов Д.Г. Замятина Н.А.
постановило:
1. Отметить всех конкурсантов благодарственными письмами за участие в VIII «Есенинском празднике поэзии»
2. Наградить:
Диплом III степени –
Уткина Варвара (8 лет) («Родной край»)
Паршинская Диана (12 лет) («Мне грустно на тебя смотреть»)
Савушкина София (7 лет) («Ах, как много на свете кошек»)
Диплом II степени –
Решетова Дарья (9 лет) (Есенинские мотивы)
Харчева Алина (9 лет) («Есенин – голос осени»)
Диплом I степени –
Демин Андрей (9 лет) («Край ты мой заброшенный»)
Приз зрительских симпатий -
Федосеева Соня (13 лет) («В холмах зеленых табуны коней»)
Гран-при –
Медяная Екатерина (11 лет) («Родные просторы»)