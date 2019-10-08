Конкурс детского рисунка

В конкурсе детского рисунка приняли участие 28 человек, все участники живут в Дубне

По итогам проведения конкурса детского рисунка жюри в составе:

Председатель жюри: Пасько А.В.

Члены жюри: Ефремов Д.Г. Замятина Н.А.

постановило:

1. Отметить всех конкурсантов благодарственными письмами за участие в VIII «Есенинском празднике поэзии»

2. Наградить:

Диплом III степени –

Уткина Варвара (8 лет) («Родной край»)

Паршинская Диана (12 лет) («Мне грустно на тебя смотреть»)

Савушкина София (7 лет) («Ах, как много на свете кошек»)

Диплом II степени –

Решетова Дарья (9 лет) (Есенинские мотивы)

Харчева Алина (9 лет) («Есенин – голос осени»)

Диплом I степени –

Демин Андрей (9 лет) («Край ты мой заброшенный»)

Приз зрительских симпатий -

Федосеева Соня (13 лет) («В холмах зеленых табуны коней»)

Гран-при –

Медяная Екатерина (11 лет) («Родные просторы»)