Как и обещали

В период подготовительных мероприятий и проведения VIII «Есенинского праздника поэзии», его оргкомитетом была озвучена информация о намерении выпуска сборника поэзии и живописи конкурсантов. 14 октября издание вышло в свет. По содержанию – это сборник искренних авторских стихов и замечательных детских рисунков участников праздника, который прошёл в октябре 2019 года у нас в Дубне.