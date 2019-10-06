До встречи в 2020 году!

30 сентября закончился приём заявок в номинацию «авторское стихотворение». Тут же включилось в работу профильное жюри и в течении 2-3 дней организаторам был представлен итоговый протокол.

1 и 2 октября в читальном зале библиотеки проходили прослушивания чтецов произведений Сергея Есенина и исполнителей песен на его стихи.

Жюри детского рисунка на абонементе библиотеки в эти же дни обсудили около 30 работ юных художников и отразили своё мнение в соответствующем протоколе. Все представленные к этому мероприятию картины составили экспозицию выставки VIII «Есенинского праздника поэзии».

5 октября победители конкурсов и все участники в рамках гала-концерта получили возможность прочитать стихи Сергея Есенина и свои собственные, а также исполнить песни на его стихи.

Кроме этого, победители получили соответствующие своему таланту Дипломы, остальные – Благодарности за участие. Для всех, без исключения участников, спонсоры праздника (подробнее в видео) приготовили подарки. Но это ещё не всё. По итогам праздника готовится сборник, в котором будут опубликованы лучшие стихи и рисунки поэтов и художников.

Правда, не всё это и не всем удалось вручить лично. Дело в том, что география Есенинского праздника уже давно перешагнула границы Дубны, Московской области и даже России.

Среди номинантов, к примеру, отмечены поэты Беларуси и Украины. А всего для участия в разных номинациях и возрастных категориях VIII «Есенинского праздника поэзии» откликнулись 115 человек. Организаторы заверили, что все, без исключения, лауреаты получат свои дипломы по электронной почте.

Закрывая праздник, председатель оргкомитета VIII «Есенинского праздника поэзии» Сергей Гор поблагодарил всех за активное участие в мероприятии, напомнил, что в следующем году исполнится 125 лет со Дня рождения поэта и пригласил любителей поэзии, музыки и живописи в Дубну, на Есенинский праздник, который обязательно состоится в 2020 году.