До 20 млн электронных ценников в год будет производить резидент ОЭЗ «Дубна»

Компания «Компо» начинала производство на мощностях предприятий-партнеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня серийный выпуск ценников запущен и на территории особой экономической зоны в подмосковной Дубне. Собственное автоматизированное производство резидента базируется на 400 кв. метрах арендованных площадей ОЭЗ, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. К настоящему моменту здесь произведено уже более 10 тыс. единиц продукции.

- Наши изделия являются результатом разработки Группы компаний «КОМПО», - пояснил генеральный директор ООО «НПО Компо» Михаил Петров. - Это полностью отечественная разработка как аппаратной, так и программной частей продукта. Благодаря некоторым техническим решениям, у нас появилась возможность снижения себестоимости электронных ценников, поэтому переоснащение магазинов не потребует больших затрат. Таким образом, сегодня ценники стали более доступными для внедрения многим отечественным ритейлерам, в том числе таким крупнейшим торговым розничным сетям, как «Магнит», «X5 Retail Group», «М.Видео», «Спортмастер», «Мосхозторг» и другим»,

Технология динамического ценообразования, применяемая при использовании электронных ценников, позволяет выводить на экран ключевую информацию о товаре, артикулы и данные о ценах. По мере внесения изменений в базу магазина - переоценке реализуемых товаров, временных акциях, индивидуальных предложениях и других - информация автоматически корректируется. Покупателю не требуется консультация продавца, все необходимые данные о товаре, любые внесенные изменения он видит на экране ценника. Первые партии электронной ИТ-новинки уже отправлены в торговые сети Подмосковья.

Как прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, благодаря инновационному продукту резидента ОЭЗ «Дубна» показатель товарооборота отечественных розничных сетей может увеличиться на 3-5%.

- Сегодня жители Москвы и Московской области все чаще предпочитают делать покупки в крупных торговых комплексах и гипермаркетах, - отметил Вадим Хромов. - Замена бумажных ценников электронными последнего поколения позволит не только значительно улучшить качество обслуживания покупателей, но также снизит нагрузку на персонал торговых сетей и повысит их рентабельность.

Вадим Хромов уточнил, что благодаря инновационному продукту резидента ОЭЗ «Дубна» показатель товарооборота отечественных розничных сетей может увеличиться на 3-5%.

По проекту к концу года инвестор подмосковной ОЭЗ намерен расширить предприятие. Еще одно новое автоматизированное производство будет открыто на правобережном участке ОЭЗ в Инновационно-технологическом центре. Вадим Хромов заметил, что он был построен и в этом году сдан в эксплуатацию именно для таких высокотехнологичных предприятий, как резидент «Компо», который стал одним из первых ключевых арендаторов.

Новое производство будет создано на площади более 1000 кв. метров. Финансирование проекта осуществляется за счет средств ООО «Айкоминвест». Инвестиции составят более 150 млн. рублей. Потребуется увеличить и численность персонала - по расчетам «Компо» до 180 человек. В перспективе резидент планирует выйти на международный рынок и поставлять до 20 млн электронных ценников ежегодно.