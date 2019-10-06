Дар щедрой души людям

Её встреча с читателями Муниципальной библиотеки Левобережья состоялась 28 сентября в читальном зале. Жители всех районов Дубны знакомы с Бэлой Тимофеевной и многие пришли на презентацию её автобиографической книги «Всегда спешу к людям».

Нашу героиню знают как педагога, преподававшего в школе №5, по комсомольской работе. А также как директора ДК «Мир», знакомившего дубненцев с культурными новинками, московскими и даже зарубежными артистами, как организатора литературных, музыкальных и киновечеров в дубненской Библиотеке семейного чтения на Большой Волге. И по сей день эта хрупкая женщина с волевым характером, излучающая любовь и искренний интерес к миру, участвует в работе Дубненской татарской национально-культурной автономии. Друзья и близкие знают её как гостеприимную хозяйку, заботливую маму, бабушку, душевного человека, готового выслушать и помочь.

Весть о встрече-презентации собрала в зале её друзей, единомышленников, всех, кому доброе слово и высокая культура нужны, как воздух, для духовной поддержки и могут быть доступны именно в библиотеке.

Со сцены звучали стихи в исполнении коллеги, дубненской поэтессы и артистки Сталины Папазовой, библиотекаря Ольги Аникиной, посвящённые Бэле Тимофеевне дубненскими поэтами – Иваном Ярославовым, Владимиром Люковым и выпускниками её дружного класса.

Чтобы понять, как и чем заслужить такую любовь и уважение, как прожить долгую жизнь, чтобы потом «не было мучительно больно» нужно прочитать воспоминания, написанные нашей героиней. Тем, кто услышал Бэлу Тимофеевну, её рассказ в нашем зале повезло вдвойне. Они не только узнали про её детство и юность в многодетной семье, в Башкирии, о её родителях. Вместе с автором книги-биографии зал испытал чувство благодарности к людям, вырастившим пятерых детей, давшим им всем образование, пережившим войны, репрессии, но сумевшим передать сыновьям и дочерям любовь к людям, к знаниям, к труду, стойкость перед лицом трудностей, в том числе в отстаивании правды, справедливости. Слушатели на себе ощутили ту неповторимую атмосферу душевного тепла, благородства, жизнеутверждающего оптимизма.

Этой уникальной в своём роде женщине не могли отказать ни чиновники, когда требовалось разрешение и согласование привезти в Дубну популярных московских или даже зарубежных артистов, порой даже таких опальных, как Владимир Высоцкий, ни директор школы и коллеги-учителя, когда нужно было помочь девятикласснику-инвалиду. Она с гордостью вспомнила, как её класс сам вышел с предложением принять к себе Витю Седова, которому до этого помогали учиться на дому.

Но, чтобы воспитать так детей, нужны были не один год труда педагога, любовь и доверие детей и учителя к детям, собственный пример доброты, терпения, настойчивости в достижении цели. Рассказчица призналась, что до сих пор с гордостью носит не снятый с неё выговор за несогласованный с начальством вечер памяти на сороковой день после смерти В.С. Высоцкого. Она поведала, как удавалось добиться показа «первым экраном» киноновинок, таких как «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, о том, как до сих пор продолжает находить и привлекать на встречи с дубненцами таланты, в том числе и в самой Дубне.

Гордостью и радостью Бэлы Тимофеевны являются и её дети, внуки. Рассказ перешёл в доверительную беседу, слушатели спрашивали её, в том числе о знакомстве с семьёй Ставинских и сотрудничестве с Дубненским симфоническим оркестром, с другими творческими людьми и коллективами, о культурных и творческих проектах.

На прощание наша героиня ещё раз одарила всех своей солнечной улыбкой и пожелала зрителям в зале хранить в душе и передавать друг другу добро и любовь к жизни. Потому что именно добро помогает сохранить верность лучшим традициям и идеалам, веру и смысл жизни.

Встреча закончилась, ведь Бэле, как всегда нужно спешить к людям. Её ждут и любят во многих местах. В том числе и в нашей библиотеке. А пока гости разошлись в надежде на новые, не менее интересные встречи в этих гостеприимных стенах. Они обязательно будут. Ждите приглашений и анонсов на афишах и в СМИ.