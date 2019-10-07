Беседа с Дозоровой Еленой Алексеевной

В 1989г окончила Орехово-Зуевский педагогический институт, и приехала работать в Дубну, в родную школу. Затем без отрыва от работы окончила Московский педагогический институт им. Шолохова, логопедический факультет. Сначала работала учителем начальных классов, потом - зам. директора по воспитательной работе. Около 12-ти лет работала учителем-логопедом. В настоящее время - учитель начальных классов.

Елена Алексеевна, почему Вы выбрали профессию учителя? Что Вас в ней привлекло?

В начальных классах у меня была замечательная учительница Лукашова Ида Алексеевна. Я восхищалась её добротой, выдержкой и большой любовью к своим ученикам. Она стала для меня образцом настоящего учителя. Сама я очень люблю детей. Мне с ними интересно. По окончании школы пошла учиться в педагогический институт, о чём никогда потом не пожалела. Правда, я помню, что в начальных классах, как и все ребята хотела, сначала быть укротительницей тигров, потом стюардессой, а уже в восьмом классе мечтала стать актрисой. Но потом всё-таки остановилась на профессии учителя. Любовь к детям оказалась настолько сильной, что именно она и определила всю мою дальнейшую жизнь. Да и образец настоящего учителя всегда был перед глазами.

Расскажите о своей работе. По какой программе Вы учите детей?

В моём классе 29 учеников, все они замечательные, любознательные, весёлые. Я обучаю их по программе «Планета знаний». Эта программа мне наиболее близка и понятна. Например, при обучении грамоте большое внимание уделяется звуковому анализу, а это необходимо для успешного овладения навыками чтения и письма. Учебники хорошо иллюстрированы, правда, они несколько большие по размерам, выпущены в журнальном формате. В книжном варианте они, несомненно, были бы удобнее. К тому же книжный вариант более долговечный. Однако ребятам нравится яркое красочное оформление учебников, и они с удовольствием по ним занимаются. Мои ученики все любознательные, активные, и мне это очень в них нравится. Мы вместе ходим гулять в лесопарковые зоны, выбираемся в лес, любуемся природой, красотой нашего края. Совсем скоро всем классом поедем на экскурсию в собачий питомник. Ребята горят желанием познакомиться с жизнью животных в питомниках. В прошлом году мы ездили в Клин на фабрику ёлочных игрушек. Там тоже было очень интересно. Ребята увидели, как и из чего делают игрушки, как над ними работают художники, как наносятся красивые узоры. Получилась познавательная и интересная экскурсия. Хорошо помогают родители учеников, поддерживают, сами организуют праздники, экскурсии.

Что бы Вы могли посоветовать родителям, чьи дети только готовятся пойти в первый класс?

В первую очередь я бы посоветовала им не воплощать в детях свои несбывшиеся мечты. У каждого ребёнка своя дорога в жизни. Родители должны научиться принимать своих детей такими, какие они есть, учитывать их личную индивидуальность с самого рождения. Должны помогать ребёнку правильно ориентироваться в сложных вопросах, с которыми он будет сталкиваться на протяжении всей своей жизни. Разъяснять, поддерживать, направлять. К школьному возрасту ребёнок должен быть хорошо развит умственно и физически, и это одна из основных задач любящих родителей. Чтобы ребёнок стал успешным учеником в школе родители многому должны его научить. А кроме того быть ему ещё и достойным примером во всём.

Работа педагога ответственный и нелёгкий труд. Как Вы снимаете напряжение после рабочего дня?

Я люблю все новое и необычное. Люблю все пробовать. Недавно прыгала с парашютом с 4000 метров. Было немного страшно, 40 секунд я находилась в свободном падении. Но мне понравилось, выброс адреналина был колоссальный. Люблю путешествовать. Интересуюсь историей. Перечитала кучу литературы про Египет. Хочу поехать в эту страну. Увидеть пирамиды, окунуться в историю. Надеюсь, что моя мечта сбудется. Много времени провожу на даче. На своём участке своими руками построила красивый замок из цемента. Занимаюсь посадками, урожай собираю. Работа на даче – лучший отдых.

