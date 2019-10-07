Беседа с Дозоровой Еленой Алексеевной

Новости     15     пн, 07.10.2019 - 16:46
Дозорова Елена Алексеевна – учитель начальных классов гимназии №3.

 В 1989г окончила Орехово-Зуевский  педагогический институт, и приехала работать в Дубну, в родную школу. Затем без отрыва от работы окончила  Московский педагогический институт им. Шолохова, логопедический факультет.  Сначала работала учителем начальных классов, потом  - зам. директора по  воспитательной работе.  Около 12-ти лет  работала учителем-логопедом. В настоящее время - учитель начальных классов.

Елена Алексеевна, почему Вы  выбрали профессию учителя? Что Вас в ней привлекло?

В начальных классах  у меня была  замечательная учительница Лукашова Ида Алексеевна. Я  восхищалась её добротой, выдержкой и  большой  любовью к своим ученикам.  Она стала для меня образцом настоящего учителя. Сама я очень люблю детей. Мне с ними интересно. По окончании школы пошла учиться в педагогический институт, о чём никогда потом не пожалела. Правда, я помню, что в начальных классах, как и все  ребята  хотела,  сначала  быть укротительницей тигров, потом стюардессой, а  уже в восьмом классе мечтала стать актрисой. Но потом всё-таки остановилась на профессии учителя. Любовь к детям  оказалась настолько сильной, что  именно она и определила всю мою дальнейшую жизнь. Да и образец настоящего учителя всегда был перед глазами.

Расскажите о  своей работе. По какой программе Вы учите детей?

В моём классе 29 учеников, все они  замечательные, любознательные, весёлые. Я обучаю их по программе «Планета знаний». Эта программа мне наиболее близка и понятна. Например,  при обучении грамоте большое внимание уделяется звуковому анализу, а это  необходимо для успешного овладения навыками чтения и письма. Учебники хорошо иллюстрированы, правда, они несколько большие по размерам,  выпущены в журнальном формате. В книжном варианте  они, несомненно, были бы удобнее. К тому же книжный вариант более долговечный. Однако ребятам нравится яркое красочное оформление учебников, и они с удовольствием по ним занимаются. Мои ученики все любознательные, активные, и мне это очень в них нравится. Мы вместе ходим гулять в лесопарковые зоны, выбираемся в лес, любуемся природой, красотой нашего края. Совсем скоро всем классом поедем на экскурсию в собачий питомник. Ребята горят желанием познакомиться с жизнью животных в питомниках.  В прошлом году мы ездили в Клин на фабрику ёлочных игрушек. Там тоже было очень интересно. Ребята увидели, как и из чего делают игрушки, как над ними работают художники, как наносятся красивые узоры. Получилась познавательная и интересная экскурсия. Хорошо помогают родители учеников, поддерживают, сами организуют праздники, экскурсии.

Что бы Вы могли посоветовать родителям, чьи дети только готовятся пойти в первый класс?

В первую очередь я бы посоветовала им не воплощать в детях свои несбывшиеся мечты. У каждого ребёнка своя дорога в жизни. Родители должны научиться принимать своих детей такими, какие они есть, учитывать их личную индивидуальность с самого рождения.  Должны помогать ребёнку правильно ориентироваться в сложных вопросах, с которыми он  будет  сталкиваться на протяжении всей своей жизни. Разъяснять, поддерживать, направлять. К школьному возрасту ребёнок должен быть хорошо развит умственно и физически, и это  одна из основных задач любящих родителей. Чтобы  ребёнок  стал успешным учеником в школе родители  многому  должны его научить. А кроме того быть ему ещё и достойным примером во всём.

  Работа педагога  ответственный и нелёгкий труд. Как Вы снимаете напряжение после рабочего дня?

Я люблю все новое и необычное. Люблю все пробовать. Недавно  прыгала с парашютом с 4000 метров.  Было немного страшно, 40 секунд я находилась в свободном падении. Но мне понравилось, выброс адреналина был колоссальный. Люблю путешествовать. Интересуюсь историей. Перечитала кучу литературы про Египет. Хочу поехать  в эту страну. Увидеть пирамиды, окунуться в историю. Надеюсь,  что моя мечта сбудется. Много времени провожу на даче. На своём участке  своими руками построила  красивый замок из цемента.   Занимаюсь посадками, урожай собираю. Работа на даче – лучший отдых.
 

Авторы:
Любовь Майорова