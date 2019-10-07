- В ежегодной общеобластной акции «Наш лес. Посади своё дерево» приняли участие инспекторы и общественники Госадмтехнадзора Московской области во всех муниципалитетах региона. Высаживать деревья традиционно многие пришли с детьми, родственниками. Всего за субботу инспекторами Госадмтехнадзор Московской области во всех муниципалитетах региона было высажено более 7 000 саженцев различных пород деревьев и кустарников, - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Дубне инспекторы Госадмтехнадзора Московской области приняли активное участие в акции на двух основных площадках города, а именно на ул. Понтекорво и ул. Карла Маркса. Всего было высажено 10 саженцев рябины, 4 липы, 10 кустарников и 20 елей. В акции приняли активное участие не только инспекторы Госадмтехнадзора, но и их семьи.

Улицы, где прошла акция «Наш лес. Посади своё дерево», заметно преобразились, молодые деревья будут радовать глаз окружающих, а самые маленькие участники акции следить за их ростом.