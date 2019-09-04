«Ядерная физика» для начинающих от резидента ОЭЗ «Дубна»

Подмосковную ОЭЗ в Дубне принято считать местом инноваций и информационных технологий – звание Российского центра программирования, расположенного на ее левобережной площадке, обязывает. Среди резидентов ОЭЗ есть и компании, которые развивают инновационные технологии в образовании. Одной из них является «ИнтерГрафика», которая, наряду с разработкой и внедрением современных компьютерных средств обучения, создает новые учебно-методические комплекты для российских школ.

Специалисты «ИнтерГрафики» совместно с учеными из Объединенного института ядерных исследований и НИЯУ МИФИ стали авторами учебника по ядерной физике для учащихся 10-11 классов. Этот учебник может стать основой курса по выбору, если ядерную физику захотят изучать, например, ученики физико-математического или инженерного классов.

Важной особенностью нового издания является наличие дополнительных компьютерных средств обучения, помогающих расширить изучаемый материал, а значит, способствующих его более глубокому изучению. На страницах учебника есть QR-коды, с помощью которых можно на смартфоне или планшете посмотреть красочные 3D модели сложных физических устройств или визуализации описываемых физических процессов. Кроме того, для учебника разработано специальное электронное приложение с видеолекциями, дополнительными задачами и упражнениями, виртуальными лабораторными работами, ссылки на которые приводятся в учебнике.

Таким образом, особенностью курса является наличие дополнительных материалов для полного погружения – в конце каждой главы есть ссылка на тесты для самопроверки, видеолекции по теме урока и даже виртуальный исследовательский практикум в виде интерактивных лабораторных работ. Учебник призван увлечь юных читателей и стать проводником в мир фундаментальной науки. Тех, кто интересуется ядерной физикой, он погружает в историю возникновения Вселенной, рассказывает об удивительных исторических открытиях в данной области и популярно объясняет, что является для современной науки «кирпичиками» материи, из которой состоим мы сами и окружающий нас мир. Курс ядерной физики может быть полезен и учащимся, которые хотят получить современную инженерную специальность, работать в области ядерной энергетики или нанотехнологий.

- Важно, что учебник для старшеклассников рассказывает не только об основных законах ядерной физики и их применении в технике, медицине, геологии, экологии, но и о современных перспективных исследованиях, - комментирует появление нового издания заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. – Надо отметить, что на его страницах на понятном для школьников уровне рассказано о главных направлениях исследований Объединенного института ядерных исследований, использованы исторические архивные материалы этого международного научного центра, в которых отражен вклад выдающихся ученых Дубны в становление и развитие ядерной физики. Это очень своевременное издание, поскольку сегодня в масштабном проекте РосОЭЗ создается ядерно-физическое направление, и профориентация школьников в дальнейшем поможет привлечь в Дубну еще больше талантливой молодежи.

Недавно на базе Учебно-научного центра ОИЯИ с успехом прошла презентация учебника «Ядерная физика», в которой приняли участие учителя физики из самых разных городов России, Украины и Беларуси. На презентации авторы ответили на вопросы педагогов и дали свои комментарии по каждой главе. Участников встречи особенно впечатлила нестандартная подача материала, когда, считав QR-код со страницы учебника, можно просмотреть видео или изучить интерактивную таблицу Менделеева, познакомиться с 3D моделями эксперимента по синтезу новых сверхтяжелых элементов или сооружаемого в Дубне коллайдера NICA – уникального научного мегапроекта.

Учебник выпущен издательством «Просвещение» тиражом 2000 экземпляров. Сотрудники резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ИнтерГрафика» уже получают письма от преподавателей физики со всех уголков России. Они благодарят за уникальное издание и сообщают о том, что запланировали по нему курсы в своих школах. Таким образом, сегодня мы можем говорить о том, что особая экономическая зона в Дубне – это не только информационные технологии и инновации, но и просветительская деятельность, направленная на формирование научного мировоззрения подрастающего поколения.