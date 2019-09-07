Врач общей практики

Здоровье     19     сб, 07.09.2019 - 06:40
В наше время люди всё чаще задаются вопросом, кто же такой врач общей практики? Какое у него образование и что он лечит?

Пока само название врач общей практики встречается в обиходе не часто. Мы все давно привыкли, что нас лечат терапевты и врачи узких специализаций.  А на вопрос, что же включает в себя понятие врач общей практики, многие до сих пор затрудняются ответить. Так кто же он - врач общей практики?

Врач общей практики - по сути это тот же участковый терапевт, но с более широким кругом знаний и возможностей. Его ещё называют семейным доктором.  Терапевт, как известно,  лечит только взрослых, а врач общей  практики лечит всех больных независимо от их возраста. Поэтому врач общей практики – понятие более широкое.

Многопрофильный специалист, оказывающий любую первичную медицинскую помощь от рождения и до старости. Такому врачу необходимо обладать хорошими навыками и глубокими знаниями,  не только  в области терапии, но и в других областях медицины тоже. Поэтому в среднем обучение на врача общей практики может занимать до 10 лет. И. хотя, врач общей практики должность не новая, но,  тем не менее, с ней ещё мало кто  тесно знаком. Чтобы терапевту переквалифицироваться во врача общей практики ему необходимо пройти дополнительное обучение и получить соответствующий сертификат.  После этого он сам сможет проводить многие медицинские процедуры, не отправляя пациентов к другим специалистам. В случае если больному потребуются более глубокие обследования,  врач общей практики направит его к нужному специалисту. При этом порекомендует  пациенту после  прохождения обследования вновь вернуться к нему на приём для назначения  необходимого лечения. К тому же, наблюдая постоянно целую семью, такой врач   знает анамнез каждого члена семьи. А, стало быть, ему легче и быстрее поставить правильный диагноз. Таким образом, врач общей практики – это настоящий семейный доктор. Он имеет возможность учитывать  личные особенности каждого члена семьи, знает переносимость ими лекарственных препаратов, владеет информацией о возможных наследственных болезнях. В большинстве случаев он сам может оказать нужную  медицинскую помощь, и определить время, когда больному будет необходима помощь узкопрофильного специалиста.
В дореволюционной России понятие  земский врач, или  по-другому врач общей практики было обычным и понятным для многих людей. Ещё в 50-тых годах любой выпускник медицинского института мог работать и терапевтом, и педиатром, и ЛОРом, и дерматологом. Но потом пришло знакомое всем нам время узких специализаций.

В городе, где медицинская помощь более доступна, эта специальность не очень быстро приживается, а вот для сельской местности, где всегда наблюдается нехватка кадров,  врач общей практики отличный выход из сложной ситуации.

Сейчас таких врачей быстрее всего можно встретить именно в сельской местности. Как показывает практика, там их разносторонние знания   особенно необходимы. Жители  отдалённых деревень и  посёлков  зачастую не имеют возможности сразу добраться до кардиологов, эндокринологов, аллергологов и прочих узких специалистов. И хотя эта профессия сегодня не самая распространённая,  такие врачи   в первую очередь востребованы  именно в сельской местности.

Авторы:
Любовь Майорова

 