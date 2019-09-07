Пока само название врач общей практики встречается в обиходе не часто. Мы все давно привыкли, что нас лечат терапевты и врачи узких специализаций. А на вопрос, что же включает в себя понятие врач общей практики, многие до сих пор затрудняются ответить. Так кто же он - врач общей практики?

Врач общей практики - по сути это тот же участковый терапевт, но с более широким кругом знаний и возможностей. Его ещё называют семейным доктором. Терапевт, как известно, лечит только взрослых, а врач общей практики лечит всех больных независимо от их возраста. Поэтому врач общей практики – понятие более широкое.

Многопрофильный специалист, оказывающий любую первичную медицинскую помощь от рождения и до старости. Такому врачу необходимо обладать хорошими навыками и глубокими знаниями, не только в области терапии, но и в других областях медицины тоже. Поэтому в среднем обучение на врача общей практики может занимать до 10 лет. И. хотя, врач общей практики должность не новая, но, тем не менее, с ней ещё мало кто тесно знаком. Чтобы терапевту переквалифицироваться во врача общей практики ему необходимо пройти дополнительное обучение и получить соответствующий сертификат. После этого он сам сможет проводить многие медицинские процедуры, не отправляя пациентов к другим специалистам. В случае если больному потребуются более глубокие обследования, врач общей практики направит его к нужному специалисту. При этом порекомендует пациенту после прохождения обследования вновь вернуться к нему на приём для назначения необходимого лечения. К тому же, наблюдая постоянно целую семью, такой врач знает анамнез каждого члена семьи. А, стало быть, ему легче и быстрее поставить правильный диагноз. Таким образом, врач общей практики – это настоящий семейный доктор. Он имеет возможность учитывать личные особенности каждого члена семьи, знает переносимость ими лекарственных препаратов, владеет информацией о возможных наследственных болезнях. В большинстве случаев он сам может оказать нужную медицинскую помощь, и определить время, когда больному будет необходима помощь узкопрофильного специалиста.

В дореволюционной России понятие земский врач, или по-другому врач общей практики было обычным и понятным для многих людей. Ещё в 50-тых годах любой выпускник медицинского института мог работать и терапевтом, и педиатром, и ЛОРом, и дерматологом. Но потом пришло знакомое всем нам время узких специализаций.

В городе, где медицинская помощь более доступна, эта специальность не очень быстро приживается, а вот для сельской местности, где всегда наблюдается нехватка кадров, врач общей практики отличный выход из сложной ситуации.

Сейчас таких врачей быстрее всего можно встретить именно в сельской местности. Как показывает практика, там их разносторонние знания особенно необходимы. Жители отдалённых деревень и посёлков зачастую не имеют возможности сразу добраться до кардиологов, эндокринологов, аллергологов и прочих узких специалистов. И хотя эта профессия сегодня не самая распространённая, такие врачи в первую очередь востребованы именно в сельской местности.