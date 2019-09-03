В рамках МАКС-2019

Заседание проходило в рамках Международного авиационно-космический салон МАКС-2019. Основной темой стали вопросы обеспечения пожарной безопасности.

Выступая с докладом, главный менеджер компании «ТЕНЗОР» Олег Барсуков выделил главную проблему при эксплуатации опасных производственных объектов: это отсутствие планов по замене (модернизации) противопожарных систем и оборудования, порой отработавшего более 2-3 нормативных сроков службы.

Олег Александрович отметил, что назрели и необходимые специальные мероприятия в оборонно-промышленном и машиностроительном комплексах, в том числе на законодательном уровне. Среди них разработка и внедрение механизмов экономического стимулирования за применение готовых к тиражированию новых технологий, оборудования, автоматизированных систем управления и противоаварийных систем автоматической защиты.

Нужно проводить техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию основных средств; импортозамещение оборудования и материалов противопожарной защиты. Требуется внедрять в установленном порядке единую систему технического обслуживания и предупредительных ремонтов противопожарного оборудования.

Специалисты приборного завода «ТЕНЗОР» рекомендуют руководителям организаций оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов взять под личный контроль работу служб противопожарного контроля предприятий. И подтвердили готовность АО «ТЕНЗОР» принимать участие в техническом перевооружении предприятий ГК РОСТЕХ новыми системами и оборудованием, производимыми на производственных площадках в наукограде Дубна по программе импортозамещения.