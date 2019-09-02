В преддверии очередного физкультурно-оздоровительного сезона

Товарищеский матч состоялся вечером 30 августа, после завершения рабочего дня, по приглашению ДМЗ.

Как рассказал директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный, непосредственный участник матча, в команду «ТЕНЗОРА» вошли представители различных отделов, служб, производственных подразделений. Победила «молодость»: приборный завод, отметивший в прошлом году полувековой юбилей, почти на 30 лет моложе ДМЗ.

Футбол пользуется популярностью у заводчан. Тренировки проходят по субботам во дворце спорта «Радуга», где с осени до весны предприятие арендует зал для командных игр (вторая дисциплина – волейбол). Кроме того, желающие получают абонемент в бассейн.

Спортивно-оздоровительные мероприятия организует служба по управлению персоналом при содействии профсоюзного комитета.

– Дни здоровья для сотрудников и членов их семей – важная составляющая социальной политики «ТЕНЗОРА». Во-первых, потому что физическая активность и отказ от вредных привычек повышают работоспособность и производительность труда, а во-вторых, совместный досуг и командные соревнования улучшают моральный климат в коллективе, –отметил Михаил Владимирович.

Очередной физкультурно-оздоровительный сезон в АО «ТЕНЗОР» стартует 1 октября.