В комнатах, но не во всех, стало теплее

В Москве и во многих других городах России в жилые дома начали подавать тепло. Сообщается, что это связано с понижением среднесуточной температуры, которая характерна, скорее, для октября. К тому же прогнозы синоптиков на ближайшее время обещают затяжное похолодание. Не исключено, что на включение отопления в ранее установленные сроки, подтолкнули и просьбы самих жителей.

В жилых домах Дубны тоже начали включать отопление. 23 сентября около 10 часов в жилом доме №3Б по улице Энтузиастов потеплели батареи. Правда, в двухкомнатную квартиру этого дома тепло пришло только в одну из комнат. Во второй комнате и кухне трубы остались холодными. В объявлении на дверях подъезда содержится просьба сообщать о неисправностях в диспетчерскую службу управляющей компании. Диспетчер на звонок ответила, мол «не успели включить, а вы уже с жалобой».

Как не жаловаться, если в квартире панельного дома и на улице примерно одинаковая температура. К тому же не совсем понятно, с какого числа и как будут рассчитывать плату за отопление жилых помещений, где счётчики потребления калорий не установлены, а тепло подано только в одно из помещений.