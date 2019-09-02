В Дубне сотрудники Госавтоинспекции провели необычный квест по ПДД для родителей

Блог ОМВД     9     пн, 02.09.2019 - 18:05

В рамках профилактического мероприятия «Внимание дети» сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с педагогами  провели квест по Правилам дорожного движения для родителей на базе детского сада №11

Мероприятие направлено на пропаганду и закрепление правил дорожного движения, проверку навыков безопасного поведения родителей с детьми на улицах города.

Для участников квеста была подготовлена специальная программа открытие которой начиналось с выступления Юных инспекторов движения и представления членов жюри, в состав которого вошли сотрудники полиции и отряд ИЮД. На каждом этапе соревнования мамам и папам предстояло  ответить на вопросы и пройти  маршруты: «Автомульти», «Угадай транспорт по звуку», «Знатоки знаков», «Эстафета», «Проложи маршрут», «Дорожная азбука» и «Медицина».

За правильные ответы или выполнение заданий капитан команды получал частицу дорожного знака, который в конце игры нужно было собрать и вернуть на дорогу.

Завершилось мероприятие подведением итогов и награждением, которые перешло в совместное чаепитие. Каждый родитель получил грамоту и подарки от сказочных персонажей и сотрудников госавтоинспеции.

 

Авторы:
ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна

 

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