В Дубне сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в городском празднике «Дети - наше будущее»

В рамках ежегодного городского праздника «Дети - наше будущее» ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна совместно компанией «ТЕЛЕКОМ МПК» и АО «КРИПТЕН, при поддержке Администрации Дубны, организовала акцию-показ мод нарядов для мальчишек и девчонок.

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности на дороге юные пешеходы продемонстрировали свои современные и оригинальные наряды с использованием световозвращающих элементов.

Представленные на конкурс костюмы оценивала жюри — сотрудники полиции, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Дубны, члены одной из городских компаний, которые приняли активное участие в организации данного праздника и зрители. Состав участников был определён из трёх возрастных категорий: «светлячок» - до 6 лет, «лучик» от 7 до 11 лет, «звезда» от 12 до 17 лет. В костюмах мультипликационных героев и представителей различных профессий дети продемонстрировали свои платья, юбки, жилеты, пиджаки, галстуки, головные уборы и зонты, а также различные аксессуары юных модников. Самые юные участники, малыши от 7 месяцев, вышли на сцену с родителями и показали свои наряды и детские коляски.

Под аплодисменты зрителей, все без исключения дети получили почётные грамоты и подарки. Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили всех ребят и их родителей за активное участие в акции и пожелали хорошего учебного года.