В Дубне полицейские провели профилактический тренинг для детей

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Дубны присоединились к профилактическому занятию с воспитанниками отделения участковой социальной службы социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних «Журавлик».

Цель данного мероприятия – профилактика правонарушений в подростковой среде, повышение доверия к сотрудникам правоохранительных органов.

В игровой форме стражи правопорядка вместе с педагогами провели тренинги для ребят, поговорили о необходимости соблюдения правил личной безопасности. Сотрудники полиции обсудили с детьми причины, способные подтолкнуть несовершеннолетних к совершению правонарушений и разъяснили об уголовной и административной ответственности. Особое внимание полицейские уделили профилактике экстремизма в молодёжной среде и предотвращению вовлечения детей в деструктивную деятельность.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили стражей правопорядка за познавательное занятие и пригласили полицейских еще раз в гости.