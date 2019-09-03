Для подмосковных детей в «День знаний» открылась новая транспортная площадки по дорожной безопасности.

В подмосковной Дубне на базе дошкольного образовательного учреждения состоялось открытие новой транспортной площадки со стационарными дорожными знаками.

Во время торжественной части Глава городского округа, дубненское отделение партии Единая Россия, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и педагоги поздравили ребят с праздником и пожелали безопасного учебного года.

В свою очередь маленькие участники мероприятия продемонстрировали для почетных гостей свои знания по правилам дорожного движения, приняв участие в тематической игре.

Открытие специализированной площадки по изучению ПДД, приближенной к реальным условиям, поможет юным участникам дорожного движения повысить уровень знаний и дорожной культуры. Дети смогут не только получать теоретические знания, но и умело отработать их на практике.