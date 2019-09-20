Университет «Дубна» вошел в международный рейтинг лучших университетов мира

Государственный университет «Дубна» занял 42 место среди 74 российских вузов, вошедших в рейтинг. Всего в рейтинг были отобраны 1200 университетов из 79 стран.

Государственный университет «Дубна» занял место в десятой сотне лучших вузов планеты, и делит свое место с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом, Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономического развития РФ, Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургским горным университетом, Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова и другими. Среди вузов Московской области университет «Дубна» оказался в рейтинге сильнейших единственным.

Московский международный рейтинг вузов - принципиально новый академический рейтинг, который оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Создание рейтинга было инициировано Российским союзом ректоров в сентябре 2016 года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

В пятерку стран-лидеров по представленности вузов в рейтинге попали США (212 университетов), Китай (111), Великобритания (94), Россия (74) и Япония (65).

Первые три строчки заняли Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Пенсильвании. Объясняется это большими объемами финансирования и высокой цитируемостью научных публикаций. На пятом и шестом месте расположились представители британской высшей школы - Кембриджский и Оксфордский университеты. Наибольшее количество лучших высших учебных заведений мира расположено в странах Европы - 414 университетов.

Три российских вуза - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт заняли соответственно места 22, 41, 51 места.