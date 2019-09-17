Университет «Дубна»

В 2001 г. вузу присвоен статус «Губернаторский университет». Ректор университета - Фурсаев Дмитрий Владимирович, доктор физико-математических наук, возглавляет университет с 2008 года.

Образовательная структура университета включает: 2 факультета, 2 института, колледж и 5 филиалов в городах Дмитрове, Дзержинском, Лыткарино, Протвино и Котельниках. Факультеты естественных и инженерных наук, социальных и гуманитарных наук, инженерно-физический институт и институт системного анализа и управления объединяют 26 выпускающих и 4 общеобразовательных кафедры.

В 2015 г. университет был успешно реорганизован в форме присоединения к нему 3х учреждений среднего профессионального образования Московской области: «Московский областной государственный колледж технологий, экономики и предпринимательства» в городе Лыткарино, «Котельниковский промышленно-экономический техникум» в городе Котельники, «Дмитровский государственный политехнический колледж» в городе Дмитров.

Обучение в университете «Дубна» ведется по более чем 120 направлениям подготовки всех уровней образования (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, профессиональное обучение). Среди этих направлений 20 являются приоритетными, включая такие направления высшего образования как «Автоматизация технологических процессов и производств», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Конструирование и технология электронных средств», «Программная инженерия», «Электроэнергетика и электротехника», «Ядерная физика и технологии».

В аспирантуре университета осуществляется подготовка научно-педагогических кадров по 10 направлениям подготовки, включающим в себя 21 образовательную программу. В 2019 году по запросу работодателей открыты направления обучения по физике и астрономии.

За период 2014 - 2019 гг. ежегодно в государственном университете «Дубна» обучается более 6000 студентов очной формы обучения, более 1600 студентов заочной формы обучения. Численность студентов высшего образования – около 5000 обучающихся. Около 40% студентов различных уровней образования обучаются на договорной основе.

Ежегодно вуз выпускает более 1000 специалистов, бакалавров и магистров (из них более 600 обучавшихся за счет бюджета Московской области), 570 человек, получивших профессиональное образование. Университет за указанный период имеет высокие показатели трудоустройства выпускников. Из общего числа выпускников университета трудоустроены 91%, работают по специальности 73%. Доля выпускников, получивших дипломы с отличием за этот период – 23%.

В университете работают около 580 преподавателей, в том числе 115 докторов наук и 260 кандидатов наук. Среди преподавателей университета - академики Российской академии наук и Российской академии образования, лауреаты Государственной премии СССР и премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, заслуженные работники высшей школы Российской Федерации, сотрудники Объединенного института ядерных исследований города Дубны, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Московского инженерно-физического института, институтов Российской академии наук и других исследовательских и образовательных структур.

Университет «Дубна» относится к числу наиболее динамично развивающихся российских университетов, созданных в постсоветскую эпоху. К основным достижениям университета за последние 5 лет относятся:

● позиционирование в ТОП-100 лучших вузов РФ (рейтинговое агентство RAEX "Эксперт РА") в течение последних 4 лет между 50 и 60 местами (57-е место в 2019 г.);

● 37-е место среди вузов РФ по показателям прохождения федерального мониторинга в 2018 г.;

● вхождение в 2016 году в десятку ведущих организаций РФ по показателям публикаций за последние 5 лет в базе Российского индекса научного цитирования;

● внедрение новых инновационных образовательных проектов для подготовки элитных кадров по приоритетным направлениям: создание совместно с ОИЯИ в 2019 году Международной инженерной школы и Школы Аналитики Больших данных;

● успехи студентов университета «Дубна» говорят о качестве образования:

- за последние 5 лет за отличную учебу и успехи в научной и общественной деятельности более 40 студентов получили стипендии Правительства Российской Федерации, более 30 – стипендии Президента Российской Федерации, 300 студентов получили именную стипендию «Подмосковье»;

- более 250 студентов и 70 аспирантов получили научные гранты Губернатора Московской области;

● университет играет важную роль в развитии профессионального образования Подмосковья:

- в структуре вуза действует Региональный центр компетенций в области «Промышленные и инженерные технологии, выполняющий функции методического сопровождения по специализации «Атоматизация, радиотехника и электроника»;

- в 2015 году вуз стал призером Всероссийского конкурса лучших практик взаимодействия образовательных организаций с организациями реального сектора экономики по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием в номинации «Лучшая практика взаимодействия с организациями ОПК»;

- студенты университета ежегодно становятся призерами и победителями национального чемпионата Worldkills по различным компетенциям - за последние 5 лет 8 человек.

● является головным вузом - участником территориального инновационного Кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубна, объединяющего ведущие научные организации и организации наукоемкого сектора экономики наукограда, в Дубне университет имеет 50 организаций работодателей;

● университет является основным вузом, который обеспечивает кадрами компании-резиденты динамично развивающейся Особой экономической зоны «Дубна» (около 80 выпускников ежегодно);

● университет является лидирующим вузом для обеспечения кадровых потребностей Объединенного института ядерных исследований и, в частности, проекта класса мегасайенс «НИКА»; в ОИЯИ действует 7 базовых кафедр, на которых ведут преподавательскую деятельность около 120 сотрудников ОИЯИ, около 50 выпускников ежегодно трудоустраиваются в ОИЯИ;

● образование университета «Дубна» в последние годы получило признание со стороны западных университетов: в 2018 году в университете впервые в рамках академической мобильности в течение семестра проходили обучение студенты из Италии и Японии;

● показателем качества образования и престижности университета является неуклонный рост внимания к нему со стороны абитуриентов, университет выступает как центр притяжения в Подмосковье талантливой молодежи со всей страны:

- средний балла ЕГЭ поступивших рос темпами, опережающими общероссийские показатели, за последние 4 года в целом по университету он увеличился на 17%, и в 2019 году достиг значения 72,3; лидерами роста за последние 5 лет стали естественнонаучные, инженерные и IT направления – положительная динамика составила 18 %, по сравнению со средним баллом в РФ университет демонстрирует превышение на 14 %;

- география мест, из которых абитуриенты поступают в университет, охватывает практически все регионы Российской Федерации, включая крупные города Москву, Екатеринбург и др.

● в 2014 году создан Фонд развития университета (эндаумент).

Одним из важных направлений деятельности университета является дополнительное образование. Для руководителей и специалистов организаций и образовательных учреждений Московской области университетом разрабатываются программы дополнительного образования с учетом потребностей предприятий-заказчиков по инновационным направлениям развития науки и техники, новым технологиям. В вузе организована система повышения квалификации и переподготовки кадров. На бюджетной основе ежегодно обучается около 350 работников системы образования Московской области - руководителей и педагогических работники школ и детских садов, колледжей, организаций дополнительного образования, а в 2019 году эта цифра достигла 700 человек. Программы разрабатываются и реализуются по востребованным направлениям в области ИКТ-компетенций педагогов, психологии, инклюзивного образования, предметных областях.

Университет успешно внедрят современные образовательные технологии. В 2017 году в университете создан Центр открытых образовательных технологий (ЦООТ), задачей которого является создание онлайн-курсов, техническое и методическое сопровождение онлайн-обучения. За время существования ЦООТ созданы 5 онлайн-курсов, в работе находятся 25 онлайн-курсов. В числе первых в в нашей стране по заданию Министерства образования Московской области разработан уникальный онлайн курс «Инженерная компьютерная графика», доступ к курсу открыт на едином федеральном портале «Современная цифровая образовательная среда в РФ».

Больше внимание уделяется подготовке школьников к олимпиадам и поступлению в университет. В 2018 году в университете создан «Абитуриент-цент», в 2019 г. заочная школа «Дубна» по физике, математике, IT, русскому языку, английскому языку. Ежегодно проводятся более 200 профориентационных мероприятий для школьников, которые подразумевают мастер-классы, фестивали, тренинги и т.д., ежегодное количество участников 9,55 тыс. школьников из 160 школ.

Приоритетным направлением работы университета являются научные исследования. В период с 2014 по 2019 гг. средний годовой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ университета существенно вырос и превысил планку в 200 миллионов рублей. В рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» были завершены исследования по четырем прикладным научным проектам, субсидируемым из федерального бюджета по темам: «Разработка фотоэлектрических преобразователей на основе кристаллического кремния с конкурентными на мировом рынке энергетическими и экономическими показателями», «Разработка интеллектуальной релейной защиты с характеристиками, не зависящими от режимов работы активно-адаптивной электрической сети», «Разработка технологии вакуумного осаждения для серийного производства гибких фотоэлектрических модулей на основе сульфида и теллурида кадмия», «Разработка научно-технических решений и создание отечественных элементов компонентной базы в области измерительной и регулирующей аппаратуры для транспортных систем».

В 2016 и 2017 гг. были завершены исследования по проектам в рамках грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций по темам: «Создание экспериментального полигона альтернативных и возобновляемых источников энергии с новыми системами аккумулирования и передачи электрической энергии для территориально-распределенной системы Московской области», «Создание биллинговой системы анализа и прогноза мгновенных значений потребления электрической энергии в распределительной сети изолированного поселения с целью управления электроснабжением и учета генерирующей и потребляемой мощности оборудования в интеллектуальных системах автономных домохозяйств Московской области».

Временные творческие коллективы ведут активную научную деятельность в рамках более чем 70 внутренних базовых и приоритетных научно-исследовательских работ. В ходе выполнения таких работ формируются темы магистерских и кандидатских диссертаций во всем спектре направлений деятельности университета. Системная работа в области организации научной деятельности обеспечивает высокую результативность выполняемых НИР. Ежегодное число привлекаемых к научной деятельности студентов и аспирантов превышает 120 человек. Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности составляет более 50 единиц.

За последние 5 лет университету удалось сделать качественный прорыв в развитии научной и учебно-научной лабораторной инфраструктуры. В 2014-2019 гг. создан ряд новых высокотехнологичных лабораторий, среди которых Лаборатория тонкопленочных технологий, Лаборатория по испытанию композитных материалов, лаборатории кафедр химии и новых материалов, геофизики, сетевых технологий, информационной безопасности, мехатроники, робототехники, физики, экологии, социологии. Наряду с образовательной деятельностью данные лаборатории предоставляют широкий спектр высокотехнологичных услуг для целого ряда научных организаций и компаний реального сектора экономики. Основными заказчиками услуг университетских лабораторий стали проекты Объединенного института ядерных исследований, НПП «АпАТэК», НПК «Дедал», ОКБ «Аэрокосмические системы» и др. Сотрудничество с университетом позволяет компаниям выпускать современную конкурентоспособную продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В 2015 году в университете создан и успешно работает высокопроизводительный вычислительный кластер облачных сервисов. На основе кластера реализованы сервисы поддержки нескольких сотен виртуальных рабочих мест, а также сервисов виртуализации приложений. Новые технологии в области обслуживания информационной инфраструктуры позволяют не только существенно снизить затраты на обслуживание и обновление программного обеспечения в 30 компьютерных классах университета, но и обеспечить доступ к дорогостоящим программным пакетам для специализированных школьных классов, центров детского творчества на территории всей Московской области.

Значительную роль в технологической подготовке инженерных кадров играет Центр прототипирования университета «Дубна». В центре сосредоточены наиболее перспективные технологии и оборудование. На многочисленных участках Центра ведутся проектные и опытно-конструкторские работы, включающие изготовление изделий из композитных материалов, приборов электронной техники, изготовление сборка и наладка устройств 3D-печати, лазерной резки, напыления и покраски. В ходе работы по изготовлению изделий и прототипов для внешних заказчиков студенты приобретают необходимый практический опыт.

Одним из показателей профессионального уровня преподавателей является публикационная активность. На основе самостоятельных исследований на базе университета и предприятий-партнеров, в том числе ОИЯИ за последние 5 лет с 2014-2019 гг. сотрудниками университета опубликовано 8859 публикаций, включенных в РИНЦ, с общим количеством цитируемости 52312.

Число статей в журналах, индексируемых в Web of Science, – 5841 с общим количеством цитируемости 91111.

Число статей в журналах, индексируемых в SCOPUS, – 6024 с общим количеством цитируемости 82516.

В областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных, ежегодно публикуется примерно 1400 статей.

Более 32% публикаций подготовлены с участием зарубежных авторов.

С сентября 2014 года в университете функционирует Научно-методический центр подготовки кадров по приоритетным отраслям экономики Московской области, включая оборонно-промышленный комплекс. Центр разработал в интересах Московской области методические материалы по организации и реализации программ среднего профессионального образования и профессионального обучения: формы основных и адаптированных образовательных программ, комплект материалов по организации сетевого обучения, дуального обучения и др. Сотрудники центра регулярно участвуют в экспертизе основных и адаптированных образовательных программ, разработанных профессиональными образовательными организациями Московской области. При участии научно-методического центра государственного университета «Дубна» организуются курсы повышения квалификации и семинары, в том числе с использованием дистанционных технологий, для сотрудников профессиональных образовательных организаций Московской области.

Университет «Дубна» сотрудничает в области образования и научных исследований с различными зарубежными организациями из более чем 10 стран, таких как Германия, Италия, Болгария, США, Египет, Польша, Иран, Испания, Словения, Монголия, Финляндия, Бельгия, Япония, Латвия, Литва, Индонезия.

Университет развивает международное сотрудничество в рамках 43 договоров о межвузовском сотрудничестве. За последние 5 лет в университете было обучено более 600 иностранных студентов. Число наших студентов, выезжающих ежегодно на зарубежные мероприятия и стажировки (сколько, в какие страны) – 18 человек, Швейцария, Италия, Казахстан, Япония, Великобритания, Финляндия, Китай. Число НПР, выезжающих ежегодно на зарубежные мероприятия и стажировки (сколько, в какие страны) – 20 человек, Словения, Бельгия, Казахстан, италия, Корея, Германия, Беларусь, Черногория, Сербия, Великобритания, Армения, Греция, Португалия, Румыния.

В университете «Дубна» большое внимание уделяется культурно- воспитательной работе. С 2009 года действует первый в Московской области студенческий строительный отряд. Он работает не только на объектах университета, но и на различных значимых площадках Московской области. Так, в 2018 отряд участвовал в работах по строительству моста через реку Волга в Дубне.

В 2017 году в университете создан и успешно работает студенческий театр «Первый состав». В репертуаре театра русская классика, патриотические композиции, спектакли для детей и взрослых. Все премьеры театра собирают неизменный аншлаг.

Пятый год радует своими выступлениями студенческий хор «Юность» -постоянный участник всех университетских мероприятий, а также всероссийских творческих форумах в Москве, Калининграде и др.

За последние пять лет в университете проведено 250 культурно-массовых мероприятий. Наиболее значимые из них: ежегодный фестиваль национальных культур «Дружба народов», в которым принимают участие студенты университета, представляющие разные регионы нашей страны, а также студенты из других стран; фестиваль студенческих театров «Летящая по волнам»; участие в Московском областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна Подмосковья», Традиционный студенческий бал.

Образовательный процесс в университете организован в учебных корпусах №№1,2,3,4,5 и спортзале, физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».

В общежитиях университета проживает 1400 студентов. Общее число общежитий университета (в Дубне и других городах) – 7 зданий, общее число учебных корпусов университета (в Дубне и других городах) – 17 зданий.

Для занятий спортом и развития физической культуры открыт Дворец спорта «Олимп», который включает большой универсальный спортивный зал с трибунами на 1050 мест, плавательный бассейн 25x13 м, два зала фитнес-аэробики, залы настольного тенниса, атлетической гимнастики.

Спортивная работа ведется преподавателями кафедры физического воспитания по 11 видам спорта. По числу занимающихся физической культурой университет «Дубна» является ведущим в России, т.к. освобожденных от занятий по медицинским показателям студентов насчитывается менее 1% (по официальной статистике в РФ — 18-23%).

Ежегодное финансирование в рамках субсидии на выполнение государственного задания университетом составляет около 970 000 тыс.руб.

Итоги приемной кампании 2019 года в Государственном университете «Дубна»

Подано 5180 заявлений, зачислено 512 человек на бюджетную форму обучения и 138 человек на договорную форму обучения.

Фактический средний балл ЕГЭ (без вступительных испытаний и индивидуальных достижений) среди поступивших поднялся до 216,6 (72,2 за 1 предмет) с 201,4 (67,13 за 1 предмет) в 2018 году и с 186,9 (62,3 за 1 предмет) в 2017 году.

Наибольшее количество заявлений подано на направления: «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Ядерные физика и технологии», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника». Эти же направления показали и самый высокий рост среднего балла ЕГЭ по сравнению с 2018 годом:

«Прикладная информатика»………………. ……….с 65 в 2018 г. до 75,2 в 2019 г.

«Программная инженерия»………………............... с 74 в 2018 г. до 78,1 в 2019 г.

«Ядерная физика и технологии» …………...............с 64 в 2018 г. до 69,7 в 2019 г.

«Информатика и вычислительная техника»………. с 69 в 2018 г. до 73,8 в 2019 г.

«Электроэнергетика и электротехника» …………...с 60 в 2018 г. до 65 в 2019 г.

«Физика» ……………………………………………...с 67,2 в 2018 г. до 73,2 в 2019 г.

Сравнение среднего балла ЕГЭ поступивших на 1 курс Государственного университета «Дубна» со средним баллом ЕГЭ по РФ:

Институт системного анализа и управления (ИСАУ): 73.3 (Дубна) 62.8 (РФ)

Факультет социальных и гуманитарных наук (ФСГН): 72.2 (Дубна) 61.2 (РФ)

Инженерно-физический институт (ИФИ): 67.3 (Дубна) 60.1 (РФ)

Факультет естественных и инженерных наук (ФЕИН): 65.3 (Дубна) 60.7 (РФ)

География поступивших представлена более 70 регионами, включая Москву, Санкт-Петербург, центральную часть России, уральские регионы, Республику Крым. Из Московской области поступили 152 человека, в том числе 61 из Дубны.