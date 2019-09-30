«ТЕНЗОР»: встреча ветеранов

Регулярные встречи с ветеранами – одна из давних традиций АО «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области). Очередное такое мероприятие состоялось в преддверии Дня работника атомной промышленности.

Бывшие сотрудники – около сорока человек – по приглашению дирекции АО «ТЕНЗОР» и профсоюзного комитета отметили свой профессиональный праздник в стенах родного предприятия. Все участники встречи – ветераны атомной отрасли. От лица руководства и коллектива приборного завода их тепло поздравил директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.

Когда трудовая биография на протяжении нескольких десятилетий связана с приборным заводом, есть что вспомнить, о чем рассказать. Строительство промышленной площадки «ТЕНЗОРА» началось более чем полвека назад, первую продукцию он начал выпускать в 1973 году. Возводились новые цеха, осуществлялись новые, новаторские для того времени инженерные и конструкторские разработки. А параллельно с развертыванием производства велась активная застройка района Большая Волга жилыми домами и социальными объектами. Так что для наукограда Дубна «ТЕНЗОР» стал градообразующим предприятием.

– Мы с большим уважением относимся к нашим ветеранам, благодарны им за огромный вклад в развитие приборного завода. И они, в свою очередь, проявляют искренний интерес к сегодняшней ситуации на «ТЕНЗОРЕ», реализуемым проектам и перспективным планам. Такая преемственность очень важна, особенно для нашей молодежи, которой предстоит сохранять и преумножать достижения своих предшественников. Так что в нашем коллективе представители старшего поколения заводчан всегда желанные гости, – отметил Михаил Подлесный.