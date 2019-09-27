Тензор: планы на 2020 год

Основным вопросом повестки дня стала работа по формированию и выполнению договорных поставок товарной продукции и услуг в 2020 году. Обсуждались контракты, которые уже заключены подмосковным приборным заводом, и те, что будут подписаны до конца текущего года. Планируется выпуск наукоемкого оборудования на сумму более 2,5 млрд рублей.

Это, в частности, автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и другие противопожарные установки для первого и второго энергоблоков строящейся АЭС «Руппур» в Бангладеш. Комплекты специальной аппаратуры, стенды, стапели для ускорительного комплекса мега-сайенс класса NICA Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Продолжается плодотворное сотрудничество с космодромом Плесецк и компанией «РЖД».

Очередные партии оборудования будут изготовлены для Курской и Смоленской АЭС, а также для АЭС «Куданкулам» в индийском штате Тамиланд и Тяньваньской АЭС в Китае.

Готовятся к заключению контракты на поставку СКУ ПЗ для первой атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте, в строительстве которой участвует Россия.

В своих докладах директор по АСУ ТП (автоматизированным системам управления технологическими процессами) В.А. Пушкин и коммерческий директор К.З. Рухадзе также представили полный перечень объектов, по которым АО «ТЕНЗОР» будет участвовать в конкурсах в 2020 году.

Участники заседания внимательно изучили все документы, внесли свои предложения и коррективы. Ход выполнения договорных поставок и услуг намечено проконтролировать и обсудить на следующем заседании Совета директоров.