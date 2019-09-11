Технологии резидента ОЭЗ «Дубна» повышают качество госуслуг

Количество услуг и сервисов, предоставляемых порталом государственных услуг города Москвы, ежегодно увеличивается. В настоящее время его ежедневно используют более 8 миллионов человек. При такой нагрузке основная задача команды поддержки - обеспечить высокое качество сервиса и выявить возможные сбои раньше, чем их обнаружит пользователь. Эту задачу эффективно решает инновационный продукт компании «Роспартнер» - Платформа МОНК, в состав которой входит уже зарекомендовавший себя Сервис-Монитор, а также разработанные в начале 2019 года технологии ФМонк и КоннектИТ.

- Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» позволяет исключить любые сбои системы, и, таким образом, упрощает взаимодействие чиновников с заявителями, - говорит заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. – Программное обеспечение этой компании с 2017 года успешно используется и на портале госуслуг Подмосковья. Современные информационные технологии «Роспартнера» полностью исключают бюрократическую волокиту, помогают власти работать более эффективно, соблюдать сроки исполнения государственных услуг, а гражданам, представителям юридических лиц – в кратчайшие сроки, без сбоев оформлять и получать необходимые документы.

Сервис-Монитор позволяет в автоматическом режиме анализировать доступность портала и отдельных услуг, выявлять возникшие сбои, подключить к решению проблемы специалистов соответствующего профиля и оценить эффективность их действий. Для этого используется технология зонтичного мониторинга, которая последовательно собирает и сопоставляет между собой данные различных метрик и событий. Таким образом, локализовать и решить проблему удаётся в несколько раз быстрее, чем при использовании различных систем мониторинга с постоянным контролем специалистов.

Поскольку количество активных пользователей портала госуслуг г. Москвы ежемесячно увеличивается, для анализа и повышения его производительности необходимо регулярно тестировать его доступность. Чтобы автоматизировать этот процесс, команда «Роспартнера» интегрировала в инфраструктуру портала технологию ФМонк - роботов, имитирующих действия пользователей. Теперь при добавлении новой услуги команда техподдержки однократно создаёт протокол, согласно которому роботы включаются в определенное время и выполняют заданные действия - нажимают на кнопки, заполняют формы, отправляют документы, делают запросы, контролируют время отклика сайта и передают отчёт о проделанной работе в Сервис-Монитор.

Отдельного внимания заслуживает продукт КоннектИТ, который обеспечивает омниканальную систему поддержки и повышает качество обслуживания посетителей портала. Если у пользователя появляются вопросы по конкретной услуге, он может получить необходимую информацию в базе знаний либо отправить запрос в виде сообщения. Первичная обработка сообщений производится с использованием чат-ботов, что снижает нагрузку на операторов службы поддержки. Все запросы пользователя обрабатываются и хранятся в системе, что позволяет на любом этапе подключить специалиста к решению возникшей проблемы. Специалист поддержки сразу увидит всю историю переписки и может оперативно войти в курс дела.

- Технической поддержкой и эксплуатацией высоконагруженных информационных систем мы занимаемся уже более 8 лет, - рассказывает исполнительный директор ООО «Роспартнер» Наталья Краснобаева. - Чтобы уменьшить рутину, решили автоматизировать техническую поддержку и разработали специальных ботов, которые круглосуточно проверяют и тестируют прикладное программное обеспечение, взаимодействуют с пользователями и уведомляют службу поддержки о возникших сбоях. Так появилась серия продуктов, которые полностью адаптированы под потребности любых информационных систем и готовы к интеграции с ИТ-инфраструктурой любой сложности.

Сегодня «Роспартнер» продолжает совершенствовать и развивать инновационные решения, следуя своей миссии - быть проводником для людей и компаний на пути цифровой трансформации и при помощи цифровых технологий снять нагрузку со специалистов, чтобы они могли использовать свой потенциал для решения по-настоящему важных и сложных задач.