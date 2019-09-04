Он строил Дубну

Владимир Николаевич Сергеев начал свой трудовой путь в СМУ-5 в 1965 году и прошёл его от каменщика до старшего прораба. Вся правобережная часть Дубны от улицы Мичурина до Энтузиастов была местом приложения его сил и умения. Владимир Николаевич строил жилые дома на Чёрной речке (квартал 22 – ул. Калининградская и Понтекорво, пр. Боголюбова), на Большой Волге (микрорайоны 1-2, 3-4, 5, 6 – ул. Энтузиастов и Попова, пр. Боголюбова) и в Институтской части города (квартал 13 – ул. Моховая дома № 11 и 13).

Строил школы № 7 и № 11 на Большой Волге, поликлиники, детские сады в микрорайонах 1-2 и 3-4 (Большая Волга - “Сказка”) и в квартале 22 (Чёрная речка – “Мишутка”).

Знаменитая на весь мир надпись на доме «Атом не солдат, атом рабочий» возводилась при его непосредственном участии.

Как старший прораб он руководил строительством сразу нескольких объектов в городе. Строил 14-ти этажные дома на Чёрной речке (улица Понтекорво и проспект Боголюбова) и на Большой Волге (проспект Боголюбова 23, 25, улица Попова 2, 6). За все эти годы он воспитал, научил профессии и дал путёвку в жизнь многим молодым рабочим и бригадирам, а также мастерам и прорабам, поступавшим на работу после вузов и техникумов.

Ещё во времена работы Владимира Николаевича в СМУ-5 о нём ходили легенды, как о строителе от Бога, для которого нет невыполнимых задач. Его часто переводили на объекты долгостроя, и он успешно сдавал их несмотря на все трудности, благодаря своему умению чётко организовать работу. Ценили и уважали его также за создание здоровой рабочей атмосферы во всех вверенных ему коллективах. Несмотря на требовательность к подчинённым, он умел вовремя пошутить, поддержать работника в трудную минуту, подставить своё плечо, а иногда просто взять всю ответственность на себя.

Строил он также промышленные и социально-культурные объекты. Такие как магазин “Орбита” и бассейн “Карасик” на Большой Волге. Принимал активное участие в начале строительства корпусов завода «Тензор». Строил дороги, озеленял улицы и дворы города. Чёрная речка, протекающая сейчас в коллекторе под улицей Понтекорво, попала туда стараниями старшего прораба Сергеева.

В подчинении у Владимира Николаевича постоянно работали кроме гражданских строителей также строители, проходившие службу в воинской части, привлечённые сотрудники городских предприятий, а в последние годы и молодёжные коллективы МЖК, сами строившие для себя жильё. И со всеми он находил общий язык, всех настраивал и вдохновлял на работу, к каждому подбирал свой особый ключик в общении. В этом и заключается главная особенность руководителя на строительстве – сделать так, чтобы все максимально вносили свой вклад в общее дело.

Труд Владимира Николаевича на строительстве города отмечен званиями: «Ветеран Первого Строительно-монтажного треста», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Почётный строитель Московской области». Он награждён многими ценными подарками Министерства, его имя занесено в Книгу трудовой славы СМУ-5.

Жаль, что памятников строителям в Дубне не было, нет и не планируется.

Нет памятных досок на стенах, нет стелы с именами лучших строителей города.

Имя Сергеева В.Н. по праву должно быть занесено на эти будущие скрижали истории Дубны, вместе с остальными строителями наукограда.

Пока мы живы, жива и память о людях, которые свою жизнь и здоровье потратили на возведение красивейшего города в Подмосковье, на то, чтобы наши дети и внуки ходили по широким улицам, жили в красивых и уютных домах, отдыхали в зелёных парках и скверах.

20 августа 2019 года на 80-м году Владимир Николаевич Сергеев ушёл из жизни. Проститься с одним из старейших строителей Дубны пришли начальники участков, прорабы, мастера, инженеры, механики, бригадиры, рабочие. Все они говорили о Владимире Николаевиче добрые слова, делились своими воспоминаниями о совместной работе на строительстве города.