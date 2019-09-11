Стартовал I этап Всероссийского конкурса "Народный участковый"

Блог ОМВД     20     ср, 11.09.2019 - 17:14
11 сентября стартовал 1 этап Всероссийского конкурса среди участковых уполномоченных полиции - «Народный участковый‑2019». Приглашаем вас к участию в Конкурсе!

Голосование проводится в режиме «онлайн» на сайте ОМВД России по г.о. Дубна. Для этого на сайте Отдела размещены анкеты участвующих в конкурсе сотрудников полиции. После изучения представленных материалов каждый желающий может отдать свой голос лучшему участковому, пройдя по ссылке «Народный участковый-2019!»: https://дубна.50.мвд.рф/народный-участковый-2019

Авторы:
Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

 