Стартовал I этап Всероссийского конкурса "Народный участковый"

Голосование проводится в режиме «онлайн» на сайте ОМВД России по г.о. Дубна. Для этого на сайте Отдела размещены анкеты участвующих в конкурсе сотрудников полиции. После изучения представленных материалов каждый желающий может отдать свой голос лучшему участковому, пройдя по ссылке «Народный участковый-2019!»: https://дубна.50.мвд.рф/народный-участковый-2019