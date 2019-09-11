Слово писателя кистью художника

Это мероприятие проходит в рамках межрегионального проекта «Творчество Ильи Глазунова детям и юношеству Подмосковья».

На выставке представлены репродукции иллюстраций к произведениям «самого русского», по словам Льва Толстого, писателя Н.С. Лескова. Проект реализуется ГБУК г. Москвы «Галереей Ильи Глазунова» совместно с Московской губернской универсальной библиотекой.

Старший научный сотрудник «Галереи Ильи Глазунова», экскурсовод, театральный режиссёр и педагог, кандидат искусствоведения Наталья Владимировна Московская рассказала посетителям библиотеки о жизненном и творческом пути художника, о его вкладе в российскую и мировую культуру.

Творческий дуэт Степана Щеглова и Марии Дёминой исполнением песен «Жаворонок» и «Ой, так на гори» вернул аудиторию в удивительный мир народной Руси, созданный талантом самобытного русского писателя Николая Семёновича Лескова.

Своими впечатлениями о выставке поделились член Общественной палаты Дубны Е.А. Игнатенко, депутат Совета депутатов Дубны Е.А. Злобина и член Союза художников, писатель Д.Г. Ефремов.